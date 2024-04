Agradece AMLO a banqueros la relación de mutuo respeto

Acapulco, Guerrero, a 20 de abril 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador agradeció a los banqueros del país el trato con respeto durante su gestión y aseguró que cumplió sus compromisos hacia ellos.

“Les agradezco mucho. Ya no voy a estar en la próxima (convención), ya me voy a Palenque en cinco meses, me despido de ustedes por anticipado, me han tratado muy bien, con respeto y considero que han sido correspondidos”, dijo el mandatario mexicano.

Lo anterior, durante su participación en el evento de clausura de la 87 Convención Bancaria celebrada en Acapulco, Guerrero.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo federal sostuvo que la relación de respeto fue mutua y afirmó que cumplió todos los compromisos que hizo con la banca comercial en el país desde 2019, cuando asistió a su primer Convención Bancaria como presidente de México.

Además, felicitó que la Asociación de Bancos de México (ABM) ha contado con buenos dirigentes y reconoció el liderazgo de los dos últimos presidentes de la organización, que agrupa a casi 50 institutos, durante su administración: Daniel Becker y Julio Carranza.