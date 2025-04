Ucrania rechaza renunciar a Crimea como propone EEUU para lograr la paz con Rusia

Kiev, Ucrania, a 23 de abril 2025.- El gobierno de Ucrania insistió en su negativa de reconocer el territorio ocupado de Crimea como parte de Rusia, tal como pretende Estados Unidos para avanzar con las negociaciones de paz y alto al fuego.

Por lo anterior, la administración de Donald Trump amenazó con abandonar las conversaciones si las partes inmersas en el conflicto bélico no aceptan las condiciones de su plan de paz.

Dicha interacción se produjo cuando una delegación ucraniana formada, entre otros, por los ministros de Exteriores y Defensa, Andrí Sibiga y Rustem Umérov, se reunieron en Londres con emisarios de EEUU, Francia y Alemania y con sus homólogos británicos, David Lammy y John Healey, para hablar de la posibilidad de un alto el fuego completo que Kiev quiere que preceda a unas negociaciones directas.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelensky, de poner en peligro un acuerdo para poner fin a la guerra con sus declaraciones en las que se negó a reconocer a Crimea como territorio ruso.

“El presidente Zelensky, se jacta en la portada de The Wall Street Journal de que ‘Ucrania no reconocerá legalmente la ocupación de Crimea. No hay nada de qué hablar’. Esta declaración es muy perjudicial para las negociaciones de paz con Rusia, ya que Crimea se perdió hace años bajo los auspicios del presidente Barack Hussein Obama, y ni siquiera es un punto de discusión”, se quejó el líder republicano.