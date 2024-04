Trump responde a propuesta migratoria de AMLO: "no les daría ni 10 centavos", asevera

Palm Beach, Florida, Estados Unidos, a 1 de abril 2024.- El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump respondió a la propuesta migratoria del mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en la que indicó que para resolver las causas de la migración, el gobierno estadounidense debería invertir 20 mil millones de dólares al desarrollo de América Latina.

“Es muy simple: es falta de respeto por el presidente. Nunca me dirían algo así a mí. Quiere 10 mil millones al año. México acaba de pedir 10 mil millones al año (sic.). Conmigo no lo pedirían. No les daría ni 10 centavos”, aseguró Trump en el programa Fox & Friends.

Por otra parte, el empresario de bienes raíces insistió en que la mejor propuesta para controlar el problema migratorio es construir un muro en la frontera entre México y Estados Unidos y recalcó que la propuesta del López Obrador es una falta de respeto.

Cabe recordar que en entrevista para el programa 60 Minutes, de la cadena CNN, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que Trump no construirá el muro fronterizo por “sabe que no funciona” y aseguró que EEUU debe levantar las sanciones a Cuba y Venezuela y dar estatus legal a los mexicanos en territorio estadounidense.