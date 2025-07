Trump pide que investiguen a Obama y Hillary Clinton por "traición"

Washington D. C., Estados Unidos, a 22 de julio 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió que investiguen y juzguen al ex mandatario Barack Obama (2009-2017) y a la ex candidata presidencial demócrata Hillary Clinton, por traición, debido a que considera que propagó informaciones falsas sobre una posible injerencia electoral rusa.

El jefe de Estado acusa a los dos políticos liberales de de difundir información falsa para desprestigiarlo sobre la posible interferencia rusa en la campaña que lo llevó a la Casa Blanca en 2016.

El líder republicano contradice las conclusiones de los servicios de inteligencia estadunidenses, que afirman que Moscú llevó a cabo una campaña de intrusiones informáticas y manipulación en redes sociales para impulsarlo y desacreditar a Hillary Clinton.

Cabe mencionar que, en 2020, un informe bipartidista del comité de inteligencia del Senado de Estados Unidos, encabezado por el actual jefe del Departamento de Estado, Marco Rubio, concluyó que la campaña de Trump buscó "maximizar el impacto" de filtraciones de documentos demócratas robados por la inteligencia militar rusa.