Trump despliega submarinos nucleares tras declaraciones de ex presidente ruso

Washington D. C., Estados Unidos, a 1 de agosto 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el despliegue de dos submarinos nucleares, luego de las que consideró “provocadoras declaraciones” del ex presidente ruso Dmitri Medvédev, quien advirtió de una posible guerra entre ambos países.

A través de un mensaje que publicó en su plataforma Truth Social, el líder republicano indicó que la decisión de enviar los vehículos submarinos es por si “estas declaraciones insensatas e incendiarias fueran más allá”.

“Ante las provocadoras declaraciones del expresidente ruso Dmitri Medvédev, actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, he ordenado el despliegue de dos submarinos nucleares en las regiones correspondientes, por si acaso estas declaraciones insensatas e incendiarias fueran más allá”, declaró el mandatario estadounidense.

Asimismo en el texto, el presidente Trump indicó que: “las palabras son muy importantes y, a menudo, pueden tener consecuencias imprevistas; espero que este no sea uno de esos casos”.

En la previa, el ex mandatario ruso Dmitri Medvédev criticó el ultimátum que Estados Unidos le impuso a Rusia para que frene la guerra de Ucrania y advirtió que este podría derivar en un conflicto entre ambos países.

“Trump está jugando al juego de los ultimátum con Rusia: 50 o 10 días… Él debería recordar dos cosas. Primero: Rusia no es ni Israel ni incluso Irán. Y segundo: cada nuevo ultimátum es un paso hacia la guerra. No entre Rusia y Ucrania, pero con su propio país”, escribió el ex líder ruso en su cuenta de X.