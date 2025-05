Pidió Mujica ser enterrado junto a su perrita Manuela

Montevideo, Uruguay, a 13 de mayo de 2025.- Tras el fallecimiento del ex presidente de Uruguay, José Mujica, se dio a conocer una de sus últimas voluntades, que era ser enterrado junto a su perrita Manuela en su chacra en Rincón del Cerro.

Manuela, lo acompañó gran parte de su vida, e incluso aparecía en portadas y televisión acompañándolo en las entrevistas al ex mandatario.

Mediante una entrevista que le realizó la cadena americana CNN a Pepe Mujica, expresó que él no creía en la vida después de la muerte.

“En lo personal pienso que la vida es la aventura de la molécula… Que venimos de la nada y vamos de la nada, pero, ojalá que me equivoque y exista un más allá y todo lo demás”.

Además indicó que quería que sus restos descansaran junto a su fiel mascota.

“Mi futuro destino está debajo de ese secuoya, donde está enterrada Manuela. Cuando me muera me van a quemar y me van a enterrar ahí”.

Manuela fue una perrita de tres patas que el ex presidente uruguayo adoptó. Ella falleció en el año 2018, cuando tenía 22 años, y fue el propio Mujica quien la enterró en su casa.

“Manuela me enseñó más de la vida que muchos libros de filosofía. Con su cojera y su alegría, era un ejemplo de resilencia”, declaró en una entre vista Pepe Mujica.