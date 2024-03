Oficialmente Nikki Haley abandona campaña presidencial; no muestra apoyo a Trump

Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos, a 6 de marzo 2024.- La ex representante de Estados Unidos en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Nikki Haley suspendió de manera oficial su campaña por la candidatura presidencial del Partido Republicano; sin embargo, decidió no mostrar su apoyo al ex presidente Donald Trump.

Asimismo, durante su discurso ante simpatizantes, instó al ex mandatario estadounidense a obtener el apoyo de los republicanos moderados y de los votantes independientes, quienes eran la principal fuerza en la campaña de Haley.

"Ahora es responsabilidad de Donald Trump ganarse los votos de aquellos en nuestro partido y fuera de él que no le respaldan, y espero que lo haga", afirmó la ex gobernadora de Carolina del Sur.

De igual forma, señaló que el principal error de la campaña de Trump es que con sus propuestas aleja a las personas que no predican con sus ideas, en lugar de atráelas, pues, la republicana consideró que la causa conservadora “necesita urgentemente a más gente”.

Haley agradeció a sus simpatizantes por el apoyo brindado y aseguró que seguirá “usando su voz” para defender las cosas en las que cree. Cabe señalar que la ex diplomática contaba con el apoyo económico de grandes empresarios republicanos que no querían ver a Trump como candidato presidencial por tercera vez.