“No entiendo por qué el caso Epstein sería interesante para alguien”: Donald Trump 

Washington, Estados Unidos, a 15 de julio de 2025.- Esta tarde, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo, sobre el caso de tráfico sexual, del ya fallecido multimillonario Jeffrey Epstein, que deberían de publicar cosas que sean creíbles.Afirmando que no entiende por qué las personas siguen tan interesadas en el caso, si Epstein ya lleva muerto mucho tiempo.

Hace tan solo pocos días, el Departamento de Justicia (DOJ, en ingles) y el Federal Bureau of Investigación (FBI), afirmaron que no existe evidencia alguna, de que Epstein tuviera alguna lista de clientes para el tráfico sexual de menores.

Alrededor del caso, existen muchas teorías de conspiración, ya que gran parte de la población piensa que, Epstein en realidad no se suicidó, si no que fue asesinado en una prisión de Nueva York en 2019, argumentando que fue una manera de silenciarlo y así proteger a los conocidos del magnate, quienes estarían involucrados en la red de tráfico de menores, ante esto, Trump considera que este tipo de teorías, fueron inventadas por los ex presidentes Barack Obama y Joe Biden.

"No entiendo por qué el caso de Epstein sería interesante para alguien. Es sórdido pero aburrido. Creo que solo la gente muy mala, incluyendo las noticias falsas, desearía que esto continuara. Pero dejen que la gente reciba la información creíble”, concluyó.