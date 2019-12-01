Niño atropella a monjes en Tailandia; hay 9 muertos y 20 heridos

Niño atropella a monjes en Tailandia; hay 9 muertos y 20 heridos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Julio de 2026 a las 10:53:58
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Mukdahan, Tailandia, a 2 de julio 2026.- Un niño que conducía una camioneta atropelló a un grupo de monjes que realizaban un peregrinaje junto a la carretera en la provincia noroccidental de Mukdahan, Tailandia.

De acuerdo con información oficial, el incidente dejó un saldo de al menos nueve hombres religiosos muertos y 20 más heridos.

"El sospechoso es un niño. El vehículo fue llevado a una evaluación forense para determinar la causa del accidente”, dijo a la prensa Pairoj Thaiphutsa, comandante de la policía provincial.

Por otra parte, las autoridades locales informaron que citaron a los padres del menor, que tiene 11 años de edad, para deslindar responsabilidades.

Además, indicaron que el niño tomó la unidad sin permiso y posteriormente perdió el control del vehículo por lo que impactó a los monjes.

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