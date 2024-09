Kamala Harris critica a Donald Trump por altercado en el cementerio Arlington

Washington DC, Estados Unidos, a 2 de septiembre de 2024.- Luego de que Donald Trump visitara y tuviera un altercado en el Cementerio Nacional de Arlington, la aspirante presidencial demócrata Kamala Harris mencionó que el millonario y político republicano “faltó el respeto a un terreno sagrado, todo con el fin de realizar un truco político”.

Es de recordar que hubo un altercado pues el Ejército de Estados Unidos dijo que un miembro del personal de la campaña presidencial de Trump “empujó abruptamente” a una persona que es parte del personal que labora en el cementerio.

Lo que Trump y su equipo de campaña querían era tomar fotos y videos con las familias de los soldados fallecidos en la retirada de Estados Unidos de Afganistán en 2021. Al parecer, se trató de un incidente ocurrido en la Sección 60 del cementerio militar, donde está prohibido tomar videos y fotos.

Harris dijo que el incidente es representativo del comportamiento de Trump. “Esto no es nada nuevo por parte de Donald Trump. Este es un hombre que ha llamado a nuestros militares caídos ‘tontos’ y ‘perdedores’ y ha menospreciado a los destinatarios de la Medalla de Honor. Un hombre que, durante una visita anterior al cementerio, supuestamente dijo de los militares caídos: ‘No lo entiendo. ¿Qué ganaron con esto?’ Este es un hombre que no puede comprender nada más que el servicio a sí mismo”.

El ejército señaló que el cementerio nacional de Arlington realiza cerca de 3,000 ceremonias públicas al año “sin incidentes”, y que los visitantes de la ceremonia a la que asistió Trump habían sido informados de lo que se permite y lo que no está permitido.

Sin embargo, Trump y su equipo de campaña defendieron la visita, pues el mismo aspirante presidencial refirió que una familia de un veterano “me preguntó si me pararía o no para una foto en la tumba de su ser querido que no debería haber muerto”.