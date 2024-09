Incendios forestales consumen casi 7 millones de hectáreas de la Amazonía brasileña

Brasilia, Brasil, a 10 de septiembre 2024.- Los incendios forestales consumieron 6 millones 718 mil 25 hectáreas de la Amazonía brasileña desde que comenzó el año 2024, lo que representa un 1.6 por ciento del bioma, de acuerdo con datos del Gobierno brasileño.

Según el reporte oficial, el bosque tropical se enfrenta a una sequía extrema, que tiene varios ríos amazónicos en sus niveles más bajos de la historia y ha aislado a decenas de comunidades rurales, además de favorecer la propagación de incendios.

La información que comprende el periodo entre el 1 de enero y el 1 de septiembre, señala que el terreno afectado se acerca a las 9 millones 186 mil hectáreas de superficie del ecosistema arrasadas por las llamas en todo el 2023, indicó Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE).

Cabe señalar que, en total, la Amazonía brasileña sumó 63 mil 189 focos de incendio entre enero y agosto de este año, el doble de los registrados en el mismo periodo de 2023.

Apenas veinte municipios amazónicos concentran el 85 por ciento de los focos de incendio en la Amazonía en lo que va de año: Apuí, São Félix do Xingu, Novo Progresso, Lábrea, Altamira, Itaituba, Porto Velho, Colniza, Novo Aripuanã, Manicoré, Jacareacanga, Humaitá, Candeias do Jamari, Caracaraí, Nova Mamoré, Boca do Acre, Feijó, Nova Maringá, Aripuanã y Ourilândia do Norte.