Estados Unidos e Irán retomarán el diálogo para reducir tensiones en el estrecho de Ormuz

Washington, Estados Unidos, a 28 de junio de 2026.- En un nuevo intento por disminuir la tensión en Medio Oriente, Estados Unidos e Irán acordaron pausar las acciones militares entre ambos países y reanudar las negociaciones el próximo 30 de junio en Doha, Qatar, con el objetivo de resolver las diferencias relacionadas con la navegación en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo.

De acuerdo con el medio Axios, que cita a un alto funcionario estadounidense, ambas naciones convinieron suspender toda "actividad cinética", un término utilizado en el ámbito militar para describir ataques y otras operaciones ofensivas, mientras avanzan las conversaciones diplomáticas.

Otro funcionario señaló que, durante este periodo, los buques podrán transitar libremente por el estrecho de Ormuz y que los equipos técnicos continuarán trabajando en los aspectos operativos del acuerdo. Hasta el momento, ni Washington ni Teherán han emitido una postura oficial sobre la información.

Este nuevo acercamiento se produce apenas 11 días después del alto al fuego alcanzado entre ambos gobiernos, el cual enfrentó momentos de incertidumbre tras nuevos incidentes militares y las advertencias del presidente Donald Trump sobre la posibilidad de reanudar las hostilidades si las negociaciones fracasaban.

Según el reporte, la reunión estaba prevista originalmente en Suiza para abordar el programa nuclear iraní; sin embargo, el encuentro fue trasladado a Doha y ahora se enfocará en garantizar la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz.

Como parte del memorando de entendimiento alcanzado previamente, Irán aceptó facilitar el paso seguro de embarcaciones comerciales por ese corredor marítimo, mientras que Estados Unidos retiró el bloqueo impuesto a los puertos iraníes. De acuerdo con Axios, el equipo técnico estadounidense será encabezado por el funcionario Nick Stewart durante la reunión programada para este lunes en la capital de Qatar.