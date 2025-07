Donald Trump dice estar decepcionado de Putin pero afirma que no ha “terminado” con él

Washington, Estados Unidos, 15 de julio del 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró a la cadena BBC que está decepcionado del presidente ruso, Vladímir Putin, pero recalcó que aún no ha “terminado” con él, al referirse a los esfuerzos para alcanzar un alto al fuego de Rusia sobre Ucrania.

“Estoy decepcionado con él, pero no he terminado con él. Pero estoy decepcionado”, dijo el mandatario estadounidense horas después de anunciar planes para enviar armas a Ucrania y amenazar con severos aranceles a Rusia si no se llega a un acuerdo.

Trump fue cuestionado sobre su estrategia para que Putin detuviera los ataques sobre Ucrania, a lo que respondió que se está en el trabajo de ello.

“Tendremos una gran conversación. Diré: ‘Eso está bien, creo que estamos cerca de lograrlo (por el acuerdo)’, y entonces derribará un edificio en Kiev”, refirió el también magnate sobre la actitud del presidente de Rusia.

Cabe destacar que en los últimos días Rusia ha intensificado sus ataques con drones y misiles contra ciudades ucranianas.