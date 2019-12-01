Donald Trump descarta propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz

Washington D.C., Estados Unidos, 26 de septiembre de 2026.- El gobierno de Irán propuso a Estados Unidos un acuerdo de siete días para recuperar de manera gradual el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz, pero la iniciativa fue rechazada por el presidente Donald Trump.

El mandatario estadounidense confirmó este sábado que recibió la propuesta, aunque consideró que las condiciones planteadas por Teherán no son aceptables. Trump también aseguró que las fuerzas estadounidenses mantienen el control de la estratégica vía marítima y afirmó que el movimiento de embarcaciones y petróleo continúa pese al conflicto.

La propuesta iraní fue dada a conocer por el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, quien señaló que el planteamiento fue enviado a Washington con la intermediación de Qatar. Entre las condiciones se encontraba un cese de hostilidades durante una semana, el retiro del bloqueo naval estadounidense, el levantamiento de las restricciones al petróleo iraní y la descongelación de recursos pertenecientes a Irán.

A cambio, Teherán se comprometía a permitir nuevamente el paso por Ormuz al sexto día del acuerdo. Una vez cumplido el periodo de siete días, ambos gobiernos retomarían las conversaciones para intentar alcanzar un acuerdo de mayor alcance, que incluiría el programa nuclear iraní.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, indicó que la iniciativa fue elaborada en coordinación con el líder supremo, Mojtaba Jamenei. Sin embargo, Trump sostuvo que Teherán busca negociar debido a las dificultades que enfrenta actualmente y descartó aceptar el planteamiento presentado.