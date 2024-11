Cuatro personas mueren en ataque israelí contra Beirut

Beirut, Líbano, a 22 de noviembre de 2024.- Las fuerzas de Defensa de Israel lanzaron explosiones a la ciudad de Beirut, dejando al menos cuatro personas muertas y 33 más heridas, según informó una cadena televisiva local.

Periodistas de la agencia AFP informaron que al menos tres grandes explosiones sorprendieron a la capital Beirut.

La aviación israelí destruyó completamente un edificio residencial de ocho plantas con la ayuda de cinco misiles, señaló la agencia de noticias NMA.

Luego de un día de bombardeos israelíes contra el sur de la ciudad, en medio de la lucha de Israel contra el movimiento islamista libanés Hezbolá.

Mientras que el medio The Times of Israel informó que esta vez las Fuerzas de Defensa de Israel no emitieron una alerta de evacuación a los residentes de Beriut, como lo han hecho en ataques previos.