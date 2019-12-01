Cifra de muertos en Irán supera los 500 tras ataques de EEUU e Israel

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Marzo de 2026 a las 08:19:01

Teherán, Irán, a 2 de marzo 2026.- El número de víctimas mortales tras los ataques de Estados Unidos e Israel en varias partes de Irán ascendió a 555, en solo dos días y medio de combate, exhibió la Media Luna Roja.

“Tras los ataques sionista-estadounidenses contra distintos puntos del país y según los informes de campo hasta el momento 131 ciudades se han visto afectadas y, lamentablemente, 555 de nuestros compatriotas han muerto en estos ataques”, informó el organismo.

Según el informe más reciente, 20 personas murieron de madrugada en un ataque en la plaza Nilufar, que destruyó varias viviendas, indicó la agencia Mehr.

Por su parte, el Ministerio de Salud iraní elevó a 180 el número de muertos en el ataque en la escuela de Minab, en el sur del país, durante la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra el país persa que comenzó el sábado.