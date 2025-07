Biden vende sus "memorias presidenciales" por 10 mdd, informa WSJ

Nueva York, Estados Unidos, a 24 de julio 2025.- El ex presidente de Estados Unidos, Joe Biden cerró un acuerdo por 10 millones de dólares con la editorial Hachette para vender las memorias de su paso por la Casa Blanca (2021-2025), según información del medio The Wall Street Journal (WSJ).

Además, el diario comentó que personas conocedoras del caso le indicaron que aún no hay fecha de publicación, ni título para el libro de "memorias presidenciales", un género aparte en la literatura política en la Unión Americana que recoge la experiencia de los mandatarios durante sus gobiernos, sin entrar en otros temas vitales ni en sus años previos al mandato.

Cabe mencionar que el rotativo neoyorquino destacó que la cantidad obtenida por el demócrata de 82 años, es netamente inferior al que cobraron otros miembros de su partido que le precedieron en el cargo, Barack Obama y Bill Clinton, quienes según el diario cobraron 60 millones y 15 millones, respectivamente.

El ex jefe de Estado fue representado por la agencia Creative Artists en la negociación con la editorial, la cual ya publicó en 2017 un libro de Biden, titulado "Promise me, Dad", que narra únicamente la relación del ex presidente con su hijo mayor, Beau, fallecido por un cáncer dos años atrás.