Ataque ruso con dron deja siete heridos y daños en una clínica de Kiev

Ataque ruso con dron deja siete heridos y daños en una clínica de Kiev
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Septiembre de 2026 a las 17:37:52
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Kiev, Ucrania, 28 de septiembre de 2026.- Un ataque con drones de Rusia dejó varias personas heridas este lunes luego de que uno de los aparatos impactara una clínica privada y un edificio cercano en el centro de Kiev, en medio de una nueva jornada de ataques contra la capital ucraniana.

El centro médico Dobrobut informó que siete personas resultaron heridas en el ataque, entre ellas seis trabajadores de la clínica. El establecimiento señaló que ya había sido afectado anteriormente durante la guerra.

Los ataques, que se registraron este lunes, dejaron más de 20 personas heridas en distintos puntos de Kiev, de acuerdo con el balance difundido por la Policía ucraniana. Además de la clínica los bombardeos causaron daños en el edificio histórico que alberga la Academia de las Ciencias de Ucrania, así como en viviendas, un centro de negocios, una gasolinera y varios establecimientos comerciales.

Anteriormente, otro ataque había alcanzado la sede de la Academia de las Ciencias, donde una persona murió. Las autoridades ucranianas también reportaron que los ataques de este lunes dejaron tres personas fallecidas en la ciudad de Dnipró, en el centro-este del país.

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