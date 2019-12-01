Archivos de Epstein omiten acusación contra Trump por agresión sexual, asegura NYT

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Febrero de 2026 a las 07:58:17
Nueva York, Estados Unidos, a 26 de febrero 2026.- Los archivos del Caso Epstein, publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), omiten  materiales “clave” sobre una mujer que acusó al presidente Donald Trump, de agredirla sexualmente cuando era menor de edad, de acuerdo con información de The New York Times (NYT).

Según el rotativo citado, la víctima declaró al Buró Federal de Investigaciones (FBI), que el mandatario estadounidense la agredió “en un encuentro violento y escabroso” que presuntamente también tuvo lugar en los 80, cuando ella tenía entre 13 y 15 años.

En ese sentido, el medio neoyorquino indicó que, entre los miles de archivos divulgados, no aparecen más de 50 páginas de material relacionadas con la investigación hecha por agencia federal.

Por su parte, a través de un mensaje en X, el DOJ aseguró que no eliminó ninguna información de los archivos desclasificados del pederasta.

“Si se extraen temporalmente archivos para censurar información de las víctimas, dichos documentos se restauran rápidamente en línea y están disponibles públicamente”, aseguró la dependencia en redes sociales.

