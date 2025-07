Alertan por presuntos agentes fronterizos encubiertos persiguiendo migrantes en la frontera

Phoenix, Arizona, Estados Unidos, a 24 de julio 2025.- El grupo humanitario Los Samaritanos, conformado por ciudadanos estadounidenses, relataron a la agencia EFE que hombres armados, encubiertos en automóviles sin insignias y sin orden judicial, que eran agentes federales, persiguieron a un grupo de migrantes en la zona fronteriza de Arizona.

“Estamos viviendo un terrible momento en la historia de nuestro país. Aún tengo pesadillas por lo vivido”, dijo en entrevista al medio citado, la voluntaria Gail Kocourek.

La mujer, de 74 años recorre al menos tres veces por semana secciones del muro fronterizo para entregar agua, comida y tarjetas con información sobre derechos a migrantes que esperan ser procesados por la Patrulla Fronteriza.

Según Kocourek, el pasado 12 de marzo, mientras realizaban un recorrido cerca de una propiedad en Sasabe, ella y otros voluntarios fueron a revisar un contenedor de agua había sido vandalizado por un hombre que transmitió el acto en vivo por redes sociales.

“Al llegar, vimos una camioneta estacionada con varios hombres armados afuera. Pensamos que eran vigilantes, así que decidimos retirarnos para evitar confrontaciones… No llevaban uniforme, su auto no tenía insignias, no encendieron luces. Solo vi las armas, los esquivé y le grité a un compañero: ¡Llama a la Patrulla Fronteriza!”, recordó la miembro del grupo Los Samaritanos.