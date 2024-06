Profeco pide a Ticketmaster cancelar negativa de reembolso por cancelación de artistas

Ciudad de México, a 13 de junio 2024.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una medida precautoria a fin de que la empresa Ticketmaster , suspenda la negativa de reembolso por inasistencia de algún o algunos de los artistas anunciados para un festival, en un plazo máximo de 48 horas.

Mediante un comunicado, la Profeco indicó que la cláusula de no reembolso publicada por Ticketmaster México, “podría ser violatoria de los artículos 1°, 7, 10 segundo párrafo, 56 y 85 de la Ley Federal de Protección al Consumidor“.

Además, la dependencia federal señaló que todo proveedor “se encuentra obligado a respetar los servicios que se hubieran ofrecido o convenido con el consumidor”.

“Es decir, si ofreció que un artista determinado estaría en el evento en cuestión, lo cual pudo motivar la compra de éste evento, la proveedora debe respetar tales condiciones”, se lee en el boletín.

Se detalló que, en caso de que la empresa proveedora no cumpla con las condiciones ofrecidas, salvo que mediara fuerza mayor (enfermedad o accidente), el consumidor tiene derecho a solicitar el reembolso del precio pagado (costo del boleto y cargos por servicio), así como una bonificación o compensación no menor al 20 por ciento, ya sea respecto al total de días que dure el festival o solo del día que no decida asistir el consumidor.