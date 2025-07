Niega Eugenio Derbez haber maltratado a Sammy Pérez

Los Ángeles, California, a 24 de julio de 2025.- Después de que Abraham Esqueda, mejor conocido como “Furcio”, acusara a Eugenio Derbez de haber tratado mal al comediante Sammy Pérez, quien falleció en el 2021 por complicaciones con el Covid-19, el comediante negó los señalamientos.

Al ser abordado por reporteros, el también actor pidió a los medios verificar la información con la familia de Sammy.

“Ya me conocen. No puedo dar nota de algo que no existe. A veces parece que se inventan historias solo para generar clics o viralizar una entrevista”, expresó.

Asimismo, Derbez dijo que él se hizo cargo de los gastos médicos del comediante mientras estuvo internado.

“Pueden hablar con la familia de Sammy cuando quieran. Ellos saben perfectamente quién pagó por su atención médica, quien pagó los abogados que se necesitaron, incluso con la clínica y ellos les dicen quién se encargó”.