Fallece la actriz surcoreana Kang Seo Ha a los 31 años tras luchar contra el cáncer

Seúl, Corea del Sur, 14 de julio del 2025.- El mundo del entretenimiento en Corea del Sur está de luto tras conocerse el fallecimiento de la actriz Kang Seo Ha, quien perdió la vida el pasado 13 de julio de 2025, a los 31 años de edad, luego de una dura batalla contra el cáncer de estómago en etapa avanzada.

La noticia fue confirmada por medios locales como Sports Kyunghyang y Soompi, que detallaron que la actriz enfrentó su enfermedad con gran fortaleza.

Kang Seo Ha, cuyo nombre de nacimiento era Kang Ye-won, nació en 1994 y se formó en la reconocida Universidad Nacional de Artes de Corea, donde estudió actuación. Desde muy joven, se perfiló como una figura prometedora en la televisión y el cine coreano.

Debutó en 2012 apareciendo en el video musical Getting Farther Away del grupo Brave Guys. A lo largo de su carrera, participó en varias producciones populares como Heart Surgeons, Schoolgirl Detectives, Nobody Knows, Assembly, First Love Again, Through the Waves y The Flower in Prison.

Su último trabajo fue en la película Mangnaein (también conocida como In The Net), donde compartió pantalla con actores como Kim Seon-ho y Park Gyu-young. El estreno del filme está previsto para la segunda mitad de 2025, y será un homenaje póstumo a su carrera.