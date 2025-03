A&E estrena en cable la serie completa “Star Trek: Picard”

Ciudad de México, a 17 de marzo de 2025.- A partir de este 17 de marzo, A&E emitirá en continuado y de lunes a viernes la serie completa de " Star Trek: Picard", una producción que marcó el regreso del legendario Patrick Stewart al papel que lo hizo mundialmente famoso. La ficción, estrenada originalmente en 2020, es una continuación del legado de "Star Trek: La Nueva Generación" y expande el vasto universo de esta icónica franquicia.

En esta serie, Patrick Stewart retoma su papel como el capitán Jean-Luc Picard después de 18 años de ausencia en la saga. La historia se sitúa 20 años después de los eventos de "Star Trek: Nemesis" (2002) y nos muestra a un Picard retirado de la Flota Estelar, viviendo en el viñedo de su familia en Francia. Sin embargo, un misterioso pedido de ayuda lo llevará nuevamente a la acción, reuniendo a una nueva tripulación y reencontrándose con viejos aliados en una emocionante aventura a través del espacio y el tiempo.

Además de Patrick Stewart, " Star Trek: Picard" cuenta con los protagónicos del actor chileno Santiago Cabrera (Cristóbal Ríos), Michelle Hurd (Raffi Musiker), Evan Evagora (Elnor), Alison Pill (Dr. Agnes Jurati), Harry Treadaway (Narek), Isa Briones (Dahj y Soji Asha). También se suma Jeri Ryan en su icónico papel de Siete de Nueve, personaje proveniente de "Star Trek: Voyager". La ficción además reúne a varias caras conocidas de "Star Trek: La Nueva Generación", como Brent Spiner (Data y Dr. Altan Inigo Soong), Jonathan Frakes (Will Riker) y Marina Sirtis (Deanna Troi).

Compuesta por tres temporadas de diez episodios cada una, "STAR TREK: PICARD" lleva a los fans en un viaje emocionante y nostálgico. Así, A&E invita a todos los amantes de la ciencia ficción y especialmente a los trekkies a revivir "STAR TREK: PICARD" y a embarcarse nuevamente en el universo de "Star Trek" con una de sus entregas más destacadas, a partir del 17 de marzo.

"Star Trek" no es sólo una saga de ciencia ficción, sino un fenómeno cultural que ha dejado una huella imborrable en la historia del entretenimiento. Desde su debut en 1966, la franquicia ha inspirado a generaciones con su visión optimista del futuro, su elenco multicultural y su capacidad de abordar temas profundos a través de la exploración espacial. Con 12 series, una versión animada, 13 películas estrenadas a la fecha y nuevas producciones en camino, "Star Trek" sigue evolucionando y expandiendo su universo.

El regreso de Patrick Stewart para esta producción no fue una tarea sencilla. El actor había declarado en múltiples ocasiones que no tenía intención de volver a interpretar a Picard. Sin embargo, los productores Alex Kurtzman y Akiva Goldsman lograron persuadirlo con una visión innovadora del personaje y su evolución en esta nueva etapa. Stewart, quien también fungió como productor ejecutivo, recibió un extenso documento con ideas para la serie y quedó fascinado con la propuesta.

"No tenía absolutamente ninguna intención de volver a Star Trek", confesó el actor en una convención. "Tenía un gran respeto por quienes me llamaron para hablar sobre revivir a Jean-Luc y Star Trek, pero mi determinación de no regresar a este mundo era genuina”, explicó. Sin embargo, Stewart, cuando escuchó sus ideas, confesó que quedó intrigado: “Pedí que pusieran todo por escrito y, cuando recibí el documento, me fascinó”.

" Star Trek: Picard" es una serie de televisión estadounidense creada por Akiva Goldsman, Michael Chabon, Kirsten Beyer y Alex Kurtzman para la plataforma de streaming CBS All Access. Estrenada en 2020, es la octava entrega de la franquicia y forma parte del Universo Star Trek ampliado de Kurtzman.

Sinopsis de los episodios “Star Trek: Picard”

PRIMERA TEMPORADA

Lunes, 17 de marzo

REMEMBRANZA (#101 REMEMBRANCE)

A finales del siglo 24 y 14 años después de su retiro de la Flota Estelar, Jean-Luc Picard (Sir Patrick Stewart) vive una vida tranquila en su viñedo, Chateau Picard. Cuando lo busca una joven misteriosa, Dahj (Isa Briones), quien necesita su ayuda, pronto se da cuenta de que ella puede tener conexiones personales con su propio pasado.

Martes, 18 de marzo

MAPAS Y LEYENDAS (#102 MAPS AND LEGENDS)

Picard comienza a investigar el misterio de Dahj y lo que significa su existencia para la Federación. Sin el apoyo de la Flota Estelar, Picard depende de la ayuda de otros, incluida la Dra. Agnes Jurati (Alison Pill) y una ex colega alejada, Raffi Musiker (Michelle Hurd). Mientras tanto, los enemigos ocultos también están interesados en saber adónde conducirá la búsqueda de Picard de la verdad sobre Dahj.

Miércoles, 19 de marzo

EL FINAL ES EL COMIENZO (#103 THE END IS THE BEGINNING)

Sin tener conocimiento de su naturaleza especial, Soji continúa con su trabajo y capta la atención del director ejecutivo del proyecto de investigación del cubo Borg. Después de repasar los eventos pasados con una reacia Raffi, Picard busca a otros que estén dispuestos a unirse a su búsqueda de Bruce Maddox, incluido el piloto y ex oficial de la Flota Estelar Cristóbal Rios (Santiago Cabrera).

Jueves, 20 de marzo

CANDOR ABSOLUTO (#104 ABSOLUTE CANDOR)

El viaje de la tripulación a Freecloud es desviado cuando Picard ordena una parada en el planeta Vashti, donde Picard y Raffi reubicaron a los refugiados romulanos 14 años antes. A su llegada, Picard se reúne con Elnor (Evan Evagora), un joven romulano del que se hizo amigo durante la reubicación. Mientras tanto, Narek continúa con sus intentos de aprender más sobre Soji mientras crece la impaciencia de Narissa por su falta de progreso.

Viernes, 21 de marzo

RAGTIME DE STARDUST CITY (#105 STARDUST CITY RAG)

La tripulación de La Sirena comienza una expedición impredecible y dinámica en Freecloud para buscar a Bruce Maddox. Cuando se enteran de que Maddox se encuentra en una situación precaria, un rostro familiar les ofrece su ayuda.

Lunes, 24 de marzo

LA CAJA IMPOSIBLE (#106 THE IMPOSSIBLE BOX)

Picard y la tripulación rastrean a Soji hasta el cubo Borg en el espacio romulano, provocando recuerdos inquietantes para Picard. Mientras tanto, Narek cree que finalmente encontró la forma de explotar de manera segura a Soji para obtener información.

Martes, 25 de marzo

NEPENTHE (#107 NEPENTHE)

Picard y Soji se transportan al planeta Nepenthe, hogar de viejos y confiables amigos. Mientras el resto de la tripulación de La Sirena intenta unirse a ellos, Picard ayuda a Soji a entender sus recuerdos recientemente desbloqueados. Mientras tanto, Hugh y Elnor se quedan en el cubo Borg y deben enfrentarse a una Narissa enojada.

Miércoles, 26 de marzo

PIEZAS ROTAS (#108 BROKEN PIECES)

Cuando las verdades devastadoras detrás del ataque a Marte son reveladas, Picard comprende lo lejos que llegarán muchos para conservar secretos que se remontan a generaciones, todo mientras la tripulación de La Sirena se enfrenta a sus propios secretos y revelaciones. Narissa ordena a sus guardias que capturen a Elnor, lo que desencadena una cadena inesperada de eventos en el cubo Borg.

Jueves, 27 de marzo

Y EN ARCADIA, YO PARTE 1 (#109 ET IN ARCADIA EGO, PART 1)

Después de un viaje poco convencional y peligroso, Picard y la tripulación finalmente llegan al mundo natal de Soji, Coppelius. Y aún con las aves de guerra romulanas pisándoles los talones, su llegada trae consigo un peligro mayor, ya que la tripulación descubre cosas inesperadas sobre los habitantes del planeta.

Viernes, 28 de marzo

Y EN ARCADIA, YO PARTE 2 (#110 ET IN ARCADIA EGO, PART 2)

Una confrontación final en el mundo natal de los sintéticos, Coppelius, enfrenta a Picard y su tripulación contra los romulanos, así como contra los sintéticos que buscan salvaguardar su existencia a toda costa.

SEGUNDA TEMPORADA

Lunes, 31 de marzo

LA STARGAZER (#201 THE STAR GAZER)

La Flota Estelar convoca una vez más al legendario Jean-Luc Picard cuando su antigua tripulación, Cristóbal Ríos, Siete de Nueve, Raffi Musiker y la Dra. Agnes Jurati, descubre una anomalía en el espacio que amenaza la galaxia.

Martes, 1° de abril

PENITENCIA (#202 PENANCE)

Picard viaja a una línea de tiempo alternativa en el año 2400 donde su enemigo de siempre, Q, lo espera para “la prueba final”. Picard reúne a su leal tripulación, mientras intenta descubrir la causa de ese futuro distópico.

Miércoles, 2 de abril

ASSIMILATION (#203 ASSIMILATION)

Picard y su tripulación viajan a Los Ángeles de 2024 en busca de un “observador” que los ayude a identificar el momento exacto de la anomalía espacial. Siete, Raffi y Ríos se aventuran en un mundo desconocido 400 años en el pasado, mientras Picard y Jurati intentan obtener información de una aliada peligrosa e inusual.

Jueves, 3 de abril

LA OBSERVADORA (#204 WATCHER)

El tiempo para salvar el futuro se está agotando. Picard toma las riendas del asunto y le pide ayuda a una vieja amiga. Mientras tanto, Ríos termina en el bando opuesto a la ley y Jurati hace un trato con la reina borg.

Viernes, 4 de abril

LLÉVAME A LA LUNA (#205 FLY ME TO THE MOON)

Picard descubre que alguien importante de su pasado es una pieza clave para la anomalía espacial. Q continúa manipulando la línea de tiempo y se acerca al Dr. Adam Soong. Siete y Raffi realizan un arriesgado rescate para salvar a Ríos, mientras que Jurati enfrenta las consecuencias de su trato con la reina borg.

Lunes, 7 de abril

DOS DE UNO (#206 TWO OF ONE)

Con la ayuda de Tallinn, Picard y su tripulación se infiltran en una gala que se celebra justo antes de una misión espacial conjunta. Buscan proteger a una de las astronautas que creen es esencial para restablecer la línea de tiempo: Reneé Picard. Kore descubre algo alarmante sobre el trabajo de su padre.

Martes, 8 de abril

MONSTRUOS (#207 MONSTERS)

Tallin se aventura al inconsciente de Picard para ayudarlo a despertar de un coma y a confrontar sus secretos más oscuros y miedos más profundos. Siete y Raffi salen a buscar a Jurati con temor de que haya sucumbido ante el monstruo que lleva dentro. Ríos se esfuerza por esconder su verdadera identidad de Teresa.

Miércoles, 9 de abril

MISERICORDIA (#208 MERCY)

El tiempo se agota antes del despegue de la Misión Europa. Picard y Guinan deben liberarse de la custodia del FBI. Siete y Raffi se encuentran cara a cara con Jurati y, horrorizadas, ven en lo que se convirtió.

Jueves, 10 de abril

ESCONDIDAS (#209 HIDE AND SEEK)

Picard y su tripulación luchan por sus vidas cuando los ataca una versión nueva de un viejo enemigo. Para sobrevivir, Picard primero debe hacerles frente a los fantasmas de su pasado. Siete y Raffi se enfrentan a Jurati por última vez.

Viernes, 11 de abril

ADIÓS (#210 FAREWELL)

En el final de la segunda temporada, apenas horas antes del despegue de la Europa, Picard y su tripulación corren contra reloj para salvar el futuro.

TERCERA TEMPORADA

Lunes, 21 de abril

LA NUEVA GENERACIÓN (#301 THE NEXT GENERATION)

Tras recibir una llamada de auxilio urgente y críptica de la Dra. Beverly Crusher, el almirante Jean-Luc Picard solicita la ayuda de generaciones antiguas y nuevas para embarcarse en una aventura final: una misión audaz que cambiará a la Flota Estelar y a su antigua tripulación para siempre.

Martes, 22 de abril

RETIRARSE (#302 DISENGAGE)

Con la ayuda de Siete de Nueve y la tripulación de la U.S.S. Titan, Picard hace un descubrimiento impactante que cambiará su vida para siempre y lo pone en curso de colisión con el enemigo más astuto que haya encontrado. Mientras tanto, Raffi corre para rastrear un arma catastrófica y se topa con un aliado familiar.

Miércoles, 23 de abril

DIECISIETE SEGUNDOS (#303 SEVENTEEN SECONDS)

Picard se enfrenta a una revelación explosiva que le cambiará la vida, mientras que la Titan y su tripulación intentan superar a una implacable Vadic en un juego letal del gato y el ratón. Raffi y Worf descubren un complot nefasto de un enemigo vengativo que la Flota Estelar había olvidado hace mucho tiempo.

Jueves, 24 de abril

SITUACIÓN NADIE GANA (#304 NO WIN SCENARIO)

Con el tiempo agotándose, Picard, Riker y la tripulación deben confrontar los pecados de su pasado y curar heridas nuevas, mientras la Titan se hunde y se desplaza a la deriva hacia una destrucción segura dentro de una misteriosa anomalía espacial.

Viernes, 25 de abril

IMPOSTORES (#305 IMPOSTERS)

Atrapado por la Flota Estelar y enfrentado a un consejo de guerra, la paranoia crece a medida que Picard se esfuerza por descubrir si una tripulante pródiga de su pasado ha regresado como aliada o como una enemiga empeñada en destruirlos a todos.

Lunes, 28 de abril

LA RECOMPENSA (#306 THE BOUNTY)

Ahora, a la fuga, Picard y la disminuida tripulación de la USS Titan deben irrumpir en las instalaciones más secretas de la Flota Estelar para exponer un complot que podría destruir a la Federación. Picard debe recurrir al único ser en la galaxia que puede ayudar: un viejo amigo.

Martes, 29 de abril

DOMINIO (#307 DOMINION)

Lisiado, acorralado y sin opciones, Picard organiza una táctica para atrapar a Vadic y revelar su verdadero motivo: una apuesta que pone a la Titán en el punto de la mira y obliga a Picard y Beverly a cuestionar todos los códigos morales que han tenido.

Miércoles, 30 de abril

RENDICIÓN (#308 SURRENDER)

Vadic obliga a Picard a tomar una decisión imposible: entregar lo que nunca podrá dar... o ver morir a su tripulación. Su única salvación reside en la mente de una antigua amistad y una antigua enemistad.

Jueves, 1° de mayo

VOX (#309 VÕX)

Una revelación devastadora sobre Jack altera el curso de la vida de Picard para siempre y desentierra una verdad que amenaza a todas las almas de la Federación.

Viernes, 2 de mayo

LA ÚLTIMA GENERACIÓN (#310 THE LAST GENERATION)

En una última batalla desesperada, Picard y diferentes generaciones de tripulantes, luchan para salvar a la galaxia de la mayor amenaza a la que se han enfrentado jamás, mientras la saga de Star Trek: La Nueva Generación llega a su épica conclusión.