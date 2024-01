Universidad Virtual del Estado de Michoacán celebra 13 años de vida académica

Morelia, Michoacán, 18 de enero de 2024.- El modelo educativo que ofrece la Universidad Virtual del Estado de Michoacán (Univim), será tomado en cuenta para que otras entidades del país lo repliquen, destacó la directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (IEMSySEM), Mariana Sosa Olmeda.

Durante el evento académico en el que se conmemoraron 13 años de la apertura de la Univim, destacó que esta institución es un referente nacional, por ello, estados como Baja California han visitado Michoacán para conocer el modelo base del centro educativo.

En este marco se presentaron los textos: Entornos Virtuales de Aprendizaje y la Guía para Elaborar Trabajos Académicos y de Investigación Estilo APA 7, con la finalidad de impulsar la investigación y apoyar a las y a los estudiantes en sus procesos metodológicos y de consulta real, objetiva e informada.

“Una institución de educación superior que no promueve la investigación no está completa”, precisó Sosa Olmeda, por lo que celebró la producción de dichos materiales con apoyo del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICTI), que abonan además a la honestidad académica al guiar a la y al estudiante en lo que debe y no hacer.

Los materiales de consulta abierta a estudiantes de todas las instituciones y sociedad en general están disponibles en la página oficial: https://univim.edu.mx.