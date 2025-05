UAG y University of Illinois System impulsar la educación médica global

Zapopan, Jalisco, a 12 de mayo del 2025.- Como una estrategia para la transformación del futuro de la atención médica global, la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) y University of Illinois System firmaron un histórico acuerdo de colaboración enfocado en ampliar las oportunidades académicas, de investigación y clínicas en el campo de la Medicina.

El acuerdo se formalizó durante una recepción especial organizada por University of Illinois System en la Ciudad de México, marcando un compromiso mutuo con la cooperación transfronteriza que beneficiará a estudiantes, docentes y comunidades en ambos países.

“Esta alianza abre la puerta a una colaboración con gran impacto en la salud humana”, expresó el Dr. Timothy Killeen, President of University of Illinois System.

“Con la innovadora fusión de medicina e ingeniería del Carle Illinois College of Medicine, y el prestigio del College of Medicine de University of Illinois Chicago, una de las más grandes y respetadas de Estados Unidos, estamos seguros de que esta alianza elevará la innovación y la calidad de la atención médica por generaciones”.

Este acuerdo tiene un significado especial para el Dr. Kashif Ahmad, Decano School of Medicine de la UAG y exprofesor del Carle Illinois College of Medicine.

“Esta alianza cierra un ciclo en mi trayectoria”, comentó el Dr. Ahmad. “Es una muestra del poder transformador de la colaboración y una oportunidad única para tender puentes entre instituciones comprometidas con la excelencia en la educación médica, la investigación y la salud pública”.

También estuvo presente en la firma el Mtro. Juan Carlos Leaño, Vicerrector Administrativo de la UAG, quien reafirmó la misión de la universidad.

“En la UAG, estamos profundamente comprometidos con la formación de médicos con una visión global, que sirvan a sus comunidades con compasión, habilidad e integridad. Este acuerdo confirma nuestra dedicación a la innovación educativa y nos posiciona como un socio clave en las iniciativas de salud global”, afirmó.

Una Visión para el Futuro de la Medicina

Esta colaboración se centrará en áreas clave como:

Iniciativas conjuntas de investigación en innovación médica, salud pública y tecnología en salud.

Intercambios de estudiantes y profesores para promover la exposición clínica internacional y la competencia cultural.

Desarrollo de trayectorias académicas que amplíen el acceso a la educación médica.

Conferencias y foros interinstitucionales para compartir mejores prácticas en enseñanza médica y atención.

A medida que la UAG amplía su presencia y asociaciones en los Estados Unidos, esta nueva alianza refuerza los valores fundamentales de la institución: excelencia académica, impacto comunitario y colaboración global.

Queremos agradecer a la Dra. Elvira De Mejía por su constante apoyo para que esta colaboración se concretara, gracias a sus esfuerzos por unir a ambas organizaciones.

Sobre la Facultad de Medicina de la UAG

Fundada en 1935, la Universidad Autónoma de Guadalajara tiene la Facultad de Medicina privada más antigua de México y es pionera en la educación médica de América Latina. Con más de 40 mil médicos egresados practicando en todo el mundo, incluidos más de 19 mil en los Estados Unidos, la UAG mantiene su compromiso de formar médicos compasivos, competentes y con visión global.

Sobre University of Illinois System

Conformado por tres universidades líderes, University of Illinois Urbana-Champaign, University of Illinois Chicago y University of Illinois Springfield, University of Illinois System es una potencia en educación, investigación y servicio público. Sus facultades de medicina son reconocidas internacionalmente por su innovación e impacto social.