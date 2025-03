Trabajemos por una sociedad más justa e igualitaria, convoca Yarabí Ávila a egresados de Psicología

Morelia, Michoacán, a 28 de marzo de 2025.- “Trabajemos por una sociedad más justa, una sociedad donde la igualdad sea nuestra sombra, nuestra compañía, pero sobre todo agradeciendo a la Máxima Casa de Estudios que les ha dado una transformación personal y profesional y que gracias a ello, sus siguientes generaciones tendrán otra visión para seguirse preparando”, manifestó la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, al hacer entrega de cartas de pasante a agregadas y egresados de la Facultad de Psicología.

Frente a las y los jóvenes de la generación 2020-2025, la rectora señaló que concretar este logro implica un gran compromiso y disciplina, pero también un esfuerzo por parte de su familia.

Señaló que la UMSNH es una gran comunidad, que tiene un gran impacto al exterior, “hoy a las egresadas y egresados los exhortamos a que el trabajo que ustedes van a realizar con la sociedad sea un trabajo empático, donde haya una gran sensibilidad, donde no les tiemble la mano para tomar decisiones para ser justos”.

Ávila manifestó que las y los graduados aprovecharon su paso en la Universidad Michoacana y que ahora al ser egresados de una institución pública tienen una mayor responsabilidad, que es atender a quien lo necesita.

Durante su discurso, se dirigió especialmente a las mujeres, tras referir que es difícil ser mujer ya que no existe todavía una sociedad que esté preparada para no poner etiquetas a las mujeres y para saber que las mujeres pueden tomar decisiones, “debemos trabajar por una sociedad más justa y eso cada una y cada uno lo debemos hacer”.

Por su parte, la directora de la Facultad de Psicología, Mónica Fulgencio Juárez, señaló que ser psicólogas y psicólogos es mucho más que dominar teorías y técnicas, es entender que dicha disciplina es un pilar fundamental para el bienestar de las personas y las comunidades.

Indicó que la atención psicológica sigue siendo inaccesible para gran parte de la población, por lo que dijo, como psicólogos y psicólogas, tenemos la responsabilidad de visibilizar esta problemática y trabajar para que el acceso a la salud mental sea una prioridad.

“El título que pronto recibirán no sólo los certifica como profesionales, sino que también los llama a ser transformadores sociales en sus comunidades. No teman no al no saberlo todo, es normal sentirse inseguros al iniciar esta nueva etapa, pero recuerden que la psicología como la vida misma, es un constante aprendizaje”.

En representación de las y los estudiantes, Fernanda Villeda, compartió su experiencia de estudiar y concluir su carrera siendo una persona con discapacidad visual. “Hoy me dirijo a ti persona con alguna discapacidad, va a ver mucha gente que te va a decir que no en cualquier aspecto de tu vida, no les creas, no los escuches, cualquier meta que tu te propongas te va a costar un poco más de trabajo poderla lograr”.

Invitó a las y los jóvenes a creer en sí mismos y a la sociedad en general les manifestó que la inclusión es un acto diario, que dijo, está en las palabras que elegimos, en los espacios que abrimos, en los gestos de apoyo que damos a quienes más lo necesitan.

“Gracias a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo por abrirme las puertas para ejercer mi derecho a la educación, por darme las herramientas necesarias para culminar mi carrera el día de hoy, gracias por la preocupación que existe el día de hoy por la inclusión”, expresó.