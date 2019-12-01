Reconoce Marco Del Prete a nueve instituciones educativas por su compromiso ambiental

Querétaro, Querétaro, 8 de diciembre del 2025.- Al encabezar la entrega de reconocimientos de la estrategia Ecoescuelas, el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero, destacó a las nueve primarias del Programa Escuelas Sustentables de los municipios de Amealco, Pedro Escobedo, Tequisquiapan, Colón y Querétaro, por haber realizado actividades escolares para el cuidado y promoción del medio ambiente.

La estrategia, indicó el funcionario estatal, tiene como objetivo brindar herramientas a los alumnos y a los padres de familia para tomar acción en el cuidado del entorno, al fomentar hábitos y proyectos que impulsan acciones sustentables desde la educación ambiental.

Validadas por sus esfuerzos ambientales, las instituciones recibieron el certificado gracias a las actividades que sus estudiantes implementaron, entre las que destacan la creación de huertos escolares, centros de acopio de residuos, lombricomposta, viveros de plantas medicinales y jornadas de reforestación.

“Seguiremos uniendo esfuerzos con ustedes, efectuando acciones para concientizarlos en el cuidado del medio ambiente empezando desde nuestras casas, con su apoyo, el de sus papás y el de sus maestros. Este reconocimiento es un compromiso”, expresó.

En su oportunidad, el secretario general del SITEM en Querétaro, José Luis Medellín Gutiérrez, resaltó la labor de la SEDESU en el fortalecimiento del cuidado del medio ambiente, mediante actividades formativas que promuevan el respeto y protección de los recursos naturales y comentó que la labor en equipo es clave para que Querétaro continúe bien.