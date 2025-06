Que el respeto, la justicia y la solidaridad guíen sus decisiones, convoca Yarabí Ávila a egresados de preparatoria

Morelia, Michoacán, a 30 de junio de 2025.- “Que el respeto, la justicia y la solidaridad guíen sus decisiones, recuerden que no basta con ser éxitos profesionalmente y no basta con sacar dieces, nueves o Pases por Excelencia, lo que la sociedad requiere y lo que la familia también requiere es vivir con principios, con dignidad, aportando algo positivo al mundo, no perder la sensibilidad, eso es fundamental”, afirmó la rectora Yarabí Ávila González, al asistir a acto de graduación de la generación 2022-2025 de la escuela preparatoria “Melchor Ocampo”.



Frente a las y los jóvenes y acompañada por las directoras de los planteles del bachillerato nicolaita, la rectora señaló que, hoy es un día de logros, de emociones encontradas, de miradas al pasado y al mismo tiempo de sueños proyectados en el futuro. Apuntó que esta meta no es solamente de las y los graduados, sino de toda su familia, por lo que las y los invitó a escuchar siempre a sus padres y madres y a quienes los ayuden a construir un mejor futuro.



Ávila indicó que, este es un nuevo comienzo, tras referir que a partir de hoy, la vida les exige más, ya que casi cumplirán 18 años y tendrán que tomar otras decisiones en donde deberán de dar ejemplo de madurez y responsabilidad. “Caminen siempre con dignidad y recuerden que las personas siempre se abren la puerta cuando son honestas, cuando no tocan lo que no les corresponde, cuando respetan el apellido de su mamá y de su papá”.



La rectora las y los invitó a ser buenos ciudadanos y a ser personas íntegras, empáticas, honestas y a no renunciar a sus sueños. “No dejen de prepararse, no dejen de estudiar, todos los días tenemos algo nuevo que aprender, todos los días tenemos algo que descubrir y debemos caminar con los pies en la tierra, el ego es lo peor que podría acompañarnos en esta vida”.



Ávila precisó que, la UMSNH seguirá abriendo las puertas a las y los recién graduados del bachillerato, al referir que el siguiente paso es la licenciatura. “también tenemos otros espacios de preparación para que ustedes egresados y egresadas, pero también su familia tenga la oportunidad de formar parte de la familia nicolaita”.



Por su parte, la directora de la preparatoria “Melchor Ocampo”, Laura Alejandrina Acosta Urzúa, señaló que esta ceremonia de graduación representa mucho más que la conclusión de un ciclo escolar, es la culminación de un esfuerzo colectivo, de años de trabajo, sueños, sacrificios y crecimiento, y es también la puerta hacia nuevas rutas que cada uno de los jóvenes comenzará a trazar con paso propio.



Tras felicitar a la generación y reconocer de manera especial a quienes gracias a su constancia, disciplina y compromiso académico hicieron historia en el Bachillerato Nicolaita, obteniendo el Pase por Excelencia Académica, añadió que, hoy no sólo celebramos logros académicos, también celebramos historias de superación y de resiliencia.



A nombre de las y los graduados, la alumna Beatriz Gallegos Lázaro, agradeció a sus familias, a sus profesores, a la directora y a la rectora Yarabí Ávila por impulsar cambios profundos en la educación de nivel medio superior, “su impulso a programas como el Pase por Excelencia motivó a muchas y muchos a dar lo mejor de sí, gracias por hacer posible que la educación se transforme con hechos y no sólo con palabras”.