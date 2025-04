La Ingeniería Química se adapta a las necesidades regionales: UAG

Zapopan, Jalisco, a 21 de abril de 2025.- La Ingeniería Química es una disciplina que no solo trata de aplicar conocimientos técnicos; también intenta adaptarse a las realidades y desafíos de las regiones donde se practica.

En el caso de Jalisco, un estado líder en la región occidental de México, la adaptación del programa de estudios en Ingeniería Química a las necesidades locales puede tener un impacto significativo, tanto en la empleabilidad de los egresados como en el desarrollo económico y tecnológico de la comunidad.

En Jalisco se encuentran industrias clave, como la tequilera, la farmacéutica y la agrícola, por lo que existen retos específicos que demandan soluciones innovadoras. La gestión de aguas residuales, la valorización de residuos, la eficiencia energética y la gestión de la calidad son solo algunos de los problemas que los futuros ingenieros químicos deberán abordar y resolver.

Al modificar los programas educativos para incluir estas necesidades locales, no sólo se mejora la preparación de los graduados; también se contribuye al avance de la región y al cumplimiento de los estándares globales de sostenibilidad.

Este enfoque promueve la integración de soluciones regionales de ingeniería química, garantizando que los estudiantes reciban una formación de alta exigencia académica que implique además una alta sensibilidad para enfrentar los retos ambientales y económicos de su entorno.

¿Qué hace la UAG?

En este sentido, la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) ha diseñado un plan de estudios en Ingeniería Química que satisface las necesidades del entorno de la región occidente de México, manteniendo un enfoque global, con cursos de alto impacto impartidos en inglés.

De acuerdo con un estudio científico recientemente publicado en la revista Education for chemical engineers (https://doi.org/10.1016/j.ece.2025.02.003) se analizan los objetivos educacionales, atributos de egreso, herramientas pedagógicas y logros en investigación temprana en el plan de estudio de Ingeniería Química de la UAG.

En este destacando que el programa se encuentra acreditado por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A. C., (CACEI) y presenta estrategias innovadoras y trascendentes a nivel internacional.

El artículo científico publicado por los profesores Dr. Luis Alberto Romero Cano, Dr. Marco Antonio Zárate Navarro, Dr. Efrén Aguilar Garnica y Dra. Fabiola Padilla Arizmendi, muestra los logros del programa de Ingeniería Química en los últimos años, entre los que se destaca:

1)Desarrollo y aplicación de actividades STEM para el estudio de Transferencia de Calor integrando simulación, modelado matemático y validación experimental.

2)Uso de software especializado (Chemcad) para la simulación de plantas de generación de vapor en la industria tequilera

3)Desarrollo de laboratorios orientados a la sustentabilidad (Industria-Universidad-Sociedad) enfocados en el uso de realidad virtual inmersiva para el aprendizaje de procesos de adsorción en tratamientos de aguas residuales.

4)Desarrollo de softwares y entornos virtuales para la enseñanza de operaciones Unitarias empleando realidad virtual inmersiva.

5)Desarrollo de metodologías de aprendizaje basado en proyectos para cursos simulación de procesos.

6)Incremento en la producción científica relacionada al área de ingeniería y química. Así como la ejecución de foros de investigación dentro de la UAG para desarrollar habilidades y competencias de investigación científica en los estudiantes.

7)Inauguración de laboratorio especializados en automatización de procesos en Ingeniería Química.

En el artículo en cuestión, también se destaca la buena percepción del programa de Ingeniería Química según los empleadores, académicos y estudiantes a nivel nacional de acuerdo con los rankings nacionales publicados en los últimos años.

¡Atrévete a ser parte del cambio y estudia Ingeniería Química en la UAG con un enfoque sustentable hacia la transformación positiva de tu entorno!

Este artículo es un abstract del material “Critical analysis of the educational objectives and graduate attributes of a Chemical Engineering Program in the western of Mexico: towards the integration of sustainable approaches based on regional problems. Education for Chemical Engineers” de Romero-Cano, L. A., Zárate-Navarro, M. A., Aguilar-Garnica, E., & Padilla-Arizmendi, F. (2025).

Texto escrito por la Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).