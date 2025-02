Inauguran The Mystery Man, impresionante exposición en la UAG

Zapopan, Jalisco, a 3 de febrero de 2025.- La Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) inauguró la exposición The Mystery Man, una experiencia única, histórica y extraordinaria, la cual se presenta por primera vez fuera de Europa.

En la exhibición se muestra la famosa réplica hiperrealista del hombre que cubrió la Sábana Santa, que ha causado revuelo internacional desde su presentación en 2022.

En su mensaje, ante miembros de la comunidad universitaria y de invitados especiales, el Rector de la UAG, Lic. Antonio Leaño Reyes, destacó que esta será una muestra que promete una experiencia inmersiva de alto impacto.

“Nuestra Institución se llena de gran alegría con la inauguración de esta exposición única, llamada The Mystery Man, que nos llevará de la mano a través de un análisis histórico, arqueológico, científico y artístico de la Sábana Santa, accesible a toda audiencia y nos ayudará a comprender mejor la gran relevancia de esta sagrada reliquia”, apuntó.

Agregó que “con avanzada tecnología, todo ha sido registrado a detalle: la estatura, el peso, la expresión corporal, las texturas del cuerpo y las heridas sufridas por el cuerpo que se muestra en la exposición".

Para finalizar, el Rector anunció que la UAG ha reservado días especiales para que alumnos, colaboradores y jubilados puedan visitar la exposición con beca del 100%.

Con esta muestra, la UAG, en el marco de su 90 aniversario, reafirma su compromiso con la difusión de la ciencia, el arte, la verdad y la fe, ofreciendo a la comunidad una oportunidad única de acercarse a Dios.

Misterio y verdad

En el evento estuvo presente como invitado de honor el señor Cardenal José Francisco Robles Ortega, Arzobispo de Guadalajara, quien en su discurso enfatizó el profundo significado de la palabra "misterio" en la Sagrada Escritura y su relación con la exposición.

“El misterio en la Sagrada Escritura no quiere decir algo insondable o incomprensible, sino el proyecto salvador de Dios en favor de nuestra humanidad. Uno de los elementos para constatar este misterio de amor es la Sábana Santa, sometida a los recursos de la ciencia y la tecnología para su análisis y demostrar su veracidad”, explicó

Auguró que esta muestra será de provecho, no solo para quienes la visiten, sino para todos aquellos que escuchen o vean imágenes, por su significado para la fe católica y la ciencia; por último, deseó éxito a todos los presentes.

De Europa a México

Por su parte el curador y creador de la exposición, Sr. Álvaro Blanco, también compartió su experiencia de traer este proyecto a México y cómo la Sábana Santa ha marcado su camino en los últimos años.

“Hace 10 años, cuando llegué a México con la exposición de la Sábana Santa, pensé que sería una única presentación, pero terminó convirtiéndose en un recorrido que me llevó una década. Con el tiempo, entendí por qué la Sábana Santa está tan vinculada a la devoción de las personas en México: aquí también se habla de un manto sagrado que alberga la imagen de la Virgen de Guadalupe”, manifestó.

“La imagen en la Sábana Santa y la imagen de la Virgen de Guadalupe son las únicas en el mundo que tienen la característica de no haber sido hechas por la mano del hombre; qué curioso, la Madre y el Hijo. Mi fascinación con la Sábana Santa me llevó a preguntarme: ‘¿Quién ha hecho esto?’ Y así nació The Mystery Man, un proyecto que busca explorar ese enigma a través del arte y la ciencia”.

Concluyó que esta exhibición representa un encuentro entre fe, ciencia e historia, ofreciendo a los visitantes una experiencia única e inmersiva.

La muestra The Mystery Man estará abierta al público del 31 de enero al 30 de marzo, ofreciendo un acercamiento inolvidable y una ventana científica al misterio de la también llamada Síndone de Turín.

Sobre la exposición

Después de su peregrinar por España e Italia, The Mystery Man llega por primera vez al Continente Americano. Cabe destacar que esta exhibición se presenta en la UAG en el marco del 90 aniversario de su fundación, en 1935, y como parte de la promoción de valores trascendentales que siempre ha impulsado la institución educativa.

A diferencia de la exitosa exposición sobre la Sábana Santa, presentada en la UAG a principios de 2024, The Mystery Man va más allá al combinar ciencia forense, arte, historia y arqueología, derivada de 15 años de investigación.

Cuenta con diversas salas, distribuidas en 600 metros cuadrados, donde los asistentes podrán explorar, a través de un audio guía, la personalidad histórica de N.S. Jesucristo mediante códices, monedas y objetos, en su mayoría originales de la época, recopilados a lo largo de extensos estudios.

El recorrido culmina con la impactante réplica hiperrealista del cuerpo del hombre envuelto en la Sábana Santa, despojada de cualquier interpretación artística, permitiendo un acercamiento sin precedentes. Esta representación incluye detalles de las heridas documentadas en la tela, mostrando con precisión científica la tortura sufrida por Jesús.

Salas interactivas

La exposición comprende diversas salas interactivas que incluyen:

Estudios forenses y arqueológicos.

Recreaciones de objetos históricos como la Cruz, lanzas romanas, monedas y otros objetos de la época.

Sala inmersiva que recorre la historia y la iconografía de Jesús desde el siglo I hasta la actualidad.

Una réplica hiperrealista del cuerpo de Jesús basada en la Sábana Santa,

No te pierdas esta exposición

Los boletos se podrán adquirir de manera presencial en Ciudad Universitaria de la UAG o en línea, en el sitio web de Boletomóvil que está abierto a todo público.

Para más información, ingrese a la página www.uag.mx/es/themysteryman/Id, donde se compartirá información sobre esta oportunidad única.