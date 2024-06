Facultad de Ingeniería Eléctrica de la UMSNH trabaja en prototipo de vehículo hibrido de hidrógeno

Morelia, Michoacán, a 23 de junio de 2024.- Alumnos, alumnas y profesores de la Facultad de Ingeniería Eléctrica (FIE) de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) trabajan en un proyecto de investigación de un prototipo de vehículo híbrido de hidrógeno, es decir, que cuente con un motor eléctrico.



Sobre este proyecto, el profesor investigador de dicha dependencia, Norberto García Barriga, indicó que este tipo de vehículos híbridos contarían con un motor eléctrico, una batería y una celda de combustible de hidrógeno, que sería la encargada de crear su propia energía mientras avanza.



Explicó que las celdas de combustible de hidrógeno, tienen la capacidad de recibir hidrógeno y extraer oxígeno del medio ambiente, combinar ambos elementos químicos, lo que provocaría una reacción que produciría calor, un poco de agua y un flujo eléctrico, el cual puede proporcionar energía a un motor eléctrico, así como proveer de tracción a un vehículo eléctrico para mover personas y bienes materiales.



El hidrógeno, precisó que es un gas que tiene una alta densidad energética, mayor que la que tienen la gasolina y el diesel, tras referir que no es casualidad que el hidrógeno se utilice en cohetes aeroespaciales. “Pero en un vehículo de hidrógeno, la celda de combustible de hidrógeno no quema el combustible, no hay flamas, no hay fuego, lo que hace una combinación de dos gases y se produce un flujo eléctrico, es una alternativa para la movilidad eléctrica”, señaló.



Detalló que el vehículo híbrido, por ejemplo, requerirá también de aparatos especiales llamados electrolizadores, que son los encargados de producir el hidrógeno y que requiere una fuente primaria que se toma de la red eléctrica.



Por eso, el profesor investigador aclaró que en el proyecto de vehículo de hidrógeno están en una primera etapa de investigación, que consiste en modelar componentes, a nivel de sistema de ecuaciones, y simularlos en computadoras con programas digitales, para después seguir con el desarrollo de emuladores de las celdas de combustible de hidrógeno, y posteriormente adquirir equipo para hacer experimentos de las celdas para la tracción de vehículos y una fuente alternativa de energía en las redes eléctricas de potencia.



Puntualizó que también estudiarán el impacto que podrían tener los electrolizadores en las redes eléctricas para producir hidrógeno en gran escala para los propósitos antes mencionados.



Expuso que la etapa final del proyecto podría contemplar desarrollar un vehículo híbrido de hidrógeno o adaptar un automóvil comercial que ya exista, y evaluar su desempeño con este sistema, junto con el impacto en las redes eléctricas.