En equipo, con respeto y honestidad ofrece trabajar la administración de Yarabí Ávila al Comité Ejecutivo electo del SPUM

Morelia, Michoacán, a 16 de diciembre a 2024.- En equipo, con respeto y honestidad ofrece trabajar la administración de la rectora, Yarabí Ávila González, al Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM), tras sostener una reunión con el secretario general electo, Ramiro Silva Orozco.



Flanqueada por los integrantes del Gabinete Legal y con la presencia de las y los miembros que conforman el Comité Ejecutivo que fue elegido para el periodo 2024-2027, la rectora manifestó su satisfacción por este encuentro con quienes representan al gremio, al referir que las puertas están abiertas para colaborar.

“Somos un mismo equipo, estamos en la mejor disposición de trabajar no solamente porque lo hemos venido haciendo, respetando un Contrato Colectivo, sino también porque no queremos, ni deseamos generar ninguna violación al mismo, ninguna laceración a los derechos de nuestras compañeras y compañeros”.



En lo que sería la primera reunión con la directiva recién electa, la autoridad nicolaita indicó que la administración está para sumar con todas y todos, no para generar destrucción de la Universidad, tras señalar que el compromiso es trabajar con respeto y diálogo y sobre todo de no retroceder en lo que la institución ha ganado para sus trabajadores docentes y administrativos y para sus estudiantes, “al contrario tenemos muchas deudas todavía con la Universidad que sanar y lo vamos a ir haciendo poco a poco”.



La rectora señaló que en conjunto con el gremio se pueden impulsar muchas acciones que ayuden al crecimiento de la UMSNH, y recordó que se acaba de aprobar el presupuesto 2025 de la UMSNH, que tras la Reforma Constitucional dota a la casa de estudios de presupuesto pleno, lo que permitirá avanzar en cosas que no se habían realizado, "esto no quiere decir que todo el recurso que tengamos ya sea el suficiente porque veníamos arrastrando con situaciones que no han generado justicia y que nuestro trabajo es precisamente abonar a que se haga esa justicia”.



Por su parte, el secretario general electo del SPUM, Ramiro Silva Orozco, manifestó el gusto de asistir a esta reunión para presentarse como Comité, tras referir que buscan ser un sindicato moderno, que atienda a todos sus agremiados.



“Nosotros vemos que somos complementarios no contrarios, es decir, la autoridad en su función, el sindicato en la suya, pero viendo y trabajando por la Universidad, ese es el objetivo que la Universidad esté mejor y que dentro de ella sus agremiados también estén mejor cada día”.



Indicó que son un sindicato que buscará el diálogo con la autoridad, “y aquí estamos iniciándolo, propiciándolo para que la Universidad sea más grande cada vez”. Señaló que se aproxima la revisión contractual en donde el gremio tratará de ir con los tiempos más exactos para que no se desfasen las revisiones.

Durante la reunión, el secretario general, Javier Cervantes Rodríguez, apuntó que la administración ha sido ha sido muy respetuosa del Contrato Colectivo y se ha trabajado para evitar generar violaciones al mismo y consideró que esta es una nueva oportunidad para atender las revisiones contractuales en el menor tiempo.



Por su parte, el tesorero Enrique Eduardo Román, precisó que se han cubierto cada una de las prestaciones y retenciones que se tienen del SPUM, en tanto de las recuperaciones del 2023 no hay ningún adeudo con el Sindicato ya que se han hecho en tiempo y en forma; finalmente el secretario Administrativo, Edgar Martínez Altamirano, apuntó que de las presuntas violaciones al Contrato Colectivo que se han categorizado como administrativas se han atendido la totalidad.