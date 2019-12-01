Administración de Yarabí Ávila robustece Contraloría de la UMSNH; mayor transparencia y eficiencia, el objetivo

Morelia, Michoacán, a 8 de diciembre de 2025.- Dando seguimiento a los principios de transparencia, eficiencia y rendición de cuentas, la administración encabezada por la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, ha robustecido la Contraloría de la institución.

En este sentido, se creó el Departamento de Investigación del Órgano Interno de Control, en tanto, el Departamento de Responsabilidades Administrativas cuenta con una Sala de Oralidad.

La rectora Yarabí Ávila indicó que como parte de las reformas que se realizaron en la casa de estudios se fortaleció esta área que es fundamental en la UMSNH, ya que uno de los ejes rectores de su gestión es la transparencia. “La honestidad debe estar presente en el actuar de cada una de las servidoras y servidores públicos nicolaitas, todas y todos tenemos una gran responsabilidad y la debemos ejercer con un gran compromiso con nuestra Universidad”, enfatizó.

Por su parte, la contralora Andrea Farías Olvera, precisó que, el robustecer la instancia a su cargo tiene definitivamente un impacto positivo para la comunidad universitaria, puesto que pone a la UMSNH a la vanguardia en este ámbito, al referir que con ello la Contraloría cuenta con órganos que son independientes y sustanciadores.

“Nos da la tranquilidad de que cualquier servidor o servidora pública de la Universidad que cometa alguna falta cursará las sanciones que ameriten y evidentemente el proceso que éste requiera. Nosotros tenemos de manera muy puntual las instrucciones de la rectora Yarabí Ávila de hacer valer nuestra normativa y esto se genera a través de estos mecanismos que nos dan los Departamentos”, sostuvo.

En su turno, la jefa de Departamento de Investigación, Nayeli Ortuño Albarrán, indicó que la creación de esta área es trascendental y fundamental para el Órgano Interno de Control, tras referir que la UMSNH es de las pocas universidades que tiene una estructura bien definida al contar con los Departamentos de Auditoría Interna, de Investigación y el de Responsabilidades Administrativas.

Precisó que dentro de las atribuciones del Departamento a su cargo está el de investigar faltas administrativas tanto graves como no graves de las y los servidores públicos de la UMSNH, “el trabajo de investigación debe hacerse de manera objetiva, profesional, transparente y honesta y sobre todo, respetando en todo momento la normativa interna, así como la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Michoacán”.

En tanto, la jefa de Departamento de Responsabilidades Administrativas, Patricia Rodríguez Campos, coincidió en que la UMSNH es una de las pocas instituciones que tiene conformado su Órgano Interno de Control con los tres departamentos e indicó que el establecimiento de la Sala de Oralidad ha permitido el desahogo de audiencias iniciales dentro de los procedimientos administrativos con mayor formalidad y con mayor transparencia.

“En virtud de que se desahoga la audiencia de manera pública, puede asistir cualquier persona que tenga interés en verificar el desahogo de la audiencia inicial dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa, se presentan las partes, los servidores públicos, la autoridad investigadora y la parte denunciante, y esta audiencia tiene como finalidad que se ofrezcan las pruebas que cada parte considere pertinentes dentro del desarrollo o la substanciación del procedimiento de responsabilidad administrativa”, explicó.