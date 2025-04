Industria del plástico confía en que no decrecerá: empresario

Querétaro, Querétaro, a 19 de abril de 2025.- Aunque las políticas arancelarias podrían continuar durante el primer semestre del año, la industria local del plástico avanza con la expectativa de no decrecer durante este año, firmó Arturo Nava Guerrero, presidente del Clúster de Plásticos de Querétaro.

Detalló que, también buscan elevar su productividad y mantenerse como un sector competitivo frente al reacomodo de las cadenas de suministro.

“En un contexto de efectos por las políticas arancelarias y el riesgo de una recesión en la economía estadounidense, este segmento no ha establecido proyecciones de crecimiento para el 2025, ya que el principal objetivo es que no decaiga”.

Estimó que, en la industria manufacturera, estimó, casi 50 por ciento de la producción se destina a exportación directa e indirecta; de esa proporción, casi 90 por ciento es enviada a Estados Unidos, lo que refleja la estrecha relación entre ambos mercados, 10 por ciento restante se destina a países de Sudamérica, de Europa y a Canadá.

De las empresas del sector que exportan, dijo, pocas tienen contratos bajo el esquema de libre a bordo, lo que les implicaría absorber el costo de un posible arancel; por tanto, estimó que casi 99 por ciento de las operaciones están bajo contratos que los exenta de pagar esa tarifa.

Por tanto, la problemática radica en mitigar el aumento que enfrentará el cliente de las empresas locales, es en ese punto donde está el reto de mantenerse competitivos en el mercado.

Algunos clientes les han solicitado reducciones de costos o de precios, para ser atractivos en el mercado estadounidense, el cual enfrenta el riesgo de caer en recesión y traería consecuencias para la industria mexicana.

“Ahora el reacomodo es: cómo hacer para que el mercado en Estados Unidos siga teniendo apetito por el consumo de los productos que están vendiéndose en Estados Unidos y cómo impactamos lo menos posible para no frenar el tema de las compras, es decir, cómo minimizar el efecto que se va a dar de la recesión económica de Estados Unidos, que sea lo menos posible y ahí es dónde estamos involucrados”.

Como proveedores de la cadena de suministro, ahondó, las empresas locales tienen el desafío de mantener su nivel de competitividad ante los precios que se manejarán en el mercado.

Aumentar la eficiencia de las empresas, la productividad, así como reducir costos, son las acciones en las que se enfoca la industria local.

Con independencia de las políticas arancelarias de Estados Unidos, agregó, son estrategias que la industria local del plástico implementará de forma constante para mejorar su productividad y mantenerse competitivos.

“Empresa que no piense que debe tener productividad va a perder competitividad y, por lo tanto, mercado, independientemente de cómo quede la configuración (de los aranceles), porque el mismo nerviosismo está haciendo que se agiten las aguas y que todo el mundo empiece a buscar más proveedores, desarrollo de más proveedores, para no tener riesgos de parar su cadena de suministro”.

Confió en que continúa latente la relocalización de proveeduría que busca trasladarse de Asia a México para acceder al mercado norteamericano.

Al contrario, no ve viable que la manufactura mexicana se traslade a Estados Unidos, debido a las implicaciones en tiempos, costos e inversiones.