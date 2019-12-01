CFE reporta beneficios récord por más de 100 mil mdp en 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Febrero de 2026 a las 07:45:42

Ciudad de México, a 26 de febrero 2026.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE), reportó que terminó el 2025 con beneficios récord de 139 mil 033 millones de pesos, lo que calificó como mejor desempeño financiero en su “historia reciente”.

A través de un boletín informativo sobre sus resultados en el cuarto trimestre del año pasado, la empresa eléctrica pública indicó que sus ingresos totales ascendieron a 679 mil 463 millones de pesos.

La cifra anterior representó un crecimiento anual de 1.8 %, y señaló que desde 2018 registró una tasa promedio anual de incremento del 3.1 %.

De acuerdo con la empresa propiedad del Estado, a venta de energía, rubro que representó 76.9 % de sus ingresos, aumentó 2.3 %, impulsada por el consumo en los sectores doméstico (7.2 %), servicios (4.3 %) y comercial (3.8 %).

Mientras tanto, en el plano operativo, la la CFE reportó beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) de 208 mil 419 millones de pesos, equivalente a un margen de 30.7 %, nivel que dijo estar “alineado con empresas eléctricas líderes a nivel internacional”.