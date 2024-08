No hay mejoría en Atlético Morelia, Atlante le dio paseada y lo derrotó fácilmente

Morelia, Michoacán, a 12 de agosto de 2024.- No, no hay equipo. El Atlético Morelia es un cuadro desarticulado, sin claridad de conceptos futbolísticos, sin alma y sin corazón. Este domingo cayó 3-1 en su tercer encuentro oficial de la mano de Mario García, sin que haya dado rostro. El Atlante hizo de él lo que quiso hasta el minuto 52’, después se replegó, el Borita Alcántar tenía claro que no había necesidad de aumentar una ventaja de 3-0, porque no había respuesta en su adversario. ¿Para qué esforzarse? ¿Para qué arriesgarse a una lesión? Nada más debía sobrellevar el partido y así lo hizo.

Canarios fue superado en todos los sectores de la cancha desde el silbatazo inicial. Al 11’ el guardameta Antonio Torres salvó a su equipo con los pies. Al 16’ fue Fernando Illescas el que tocó la puerta del Atlante, pero el Gansito Hernández se agigantó para evitar el descalabro. El gol de la quiniela llegó al 24’. Elbis Sousa, quien en 4 años de atlantista no había anotado, se elevó sin marca y amartilló de cabeza lejos del alcance del portero. Vladimir Moragrega tuvo para aumentar al 31’, pero falló. No así Christian Bermúdez que al 32’ hizo el segundo a la base del poste.

Los Potros entraban como Juan por su casa hasta la cocina, No encontraban oposición del cuadro de Mario García, quien al 46’ hizo dos cambios para tratar de enderezas el barco. Entró Omar Islas por Josué Gómez y René López por Luis Sandoval, pero no mejoró mucho el Atlético Morelia, aunque el 7 canario se hacía notar, por eso el Borita Alcántar realizó un movimiento al 50’, le dio ingreso al ex canario Javier Ibarra por Christian Bermúdez, quien había recibido candela. Y pronto, al 52’, Fernando Navarro robó un balón en media cancha y Moragrega firmó el 3-0.

El entrenador en jefe de los Potros del Atlante decidió entonces replegarse para sobrellevar las acciones. Esto es que se jugaba al son que mercaba el conjunto azulgrana. Mario García le buscaba, pero no le encontraba, al 57’ hizo otros dos cambios, mandó al partido a Christopher Trejo y a Edson Castellanos en remplazos de Christopher Trejo y Edson Martínez con la intención de fortalecer su perdida media cancha y su ofensiva con lo que logró una leve mejoría principalmente porque el Atlante había renunciado al ataque.

Al 62’ el Borita Alcántar decidió darles descanso Maximiliano García, Ronaldo González y Édgar Jiménez, a quienes sustituyó con al ex canario Mauricio Galván, Deivoon Magaña y Edson Partida. Podía darse ese lujo, porque no tenía oposición en su rival. Todo siguió igual, el Atlante como dueño y señor de las acciones sin arriesgar mucho, y el Morelia sin aprovechar que le cedían media cancha, aunque al 63’ Rolando González probó fortuna, pero el guardameta azulgrana, Gancito Hernández, bajó la cortina para evitar el desaguisado.

El técnico del Morelia, Mario García, quemó su último cambio al 72’, sentó a Diego López e ingresó a Jesús Miranda. Poco después, Daniel Alcántar también efectuó su quinta modificación al darle acceso a Francisco Reyes para descansar a Vladimir Moragrega, quien había corrido la legua. El gol de la honrilla para el Atlético Morelia llegó fortuitamente, en un rebote, al 81’ de tiempo corrido, cuando el balón le quedó fuera del área a Diego García, quien sacó cañonazo raso y colocado que se incrustó en la portería atlantista para un 3-1 definitivo. Así sea.

ATLANTE: Humberto Hernández, Elbis Sousa, Carlos Villanueva, Armando Escobar, Fernando Navarro, Christian Bermúdez (Javier Ibarra, 50’), Hardy Meza, Ronaldo González (Deivoon Magaña, 62’), Maximiliano García (Mauricio Galván, 62’), Vladimir Moragrega (Francisco Reyes, 73’) y Édgar Jiménez (Edson Partida, 62’). DT: Daniel Alcántar.

ATLÉTICO MORELIA: Antonio Torres, Luis López, Diego García, Diego Gallegos, Josué Gómez (Omar Islas, 46’), Edson Martínez (Edson Castellanos, 57’), Fernando Illescas, Rolando González, Luis Sandoval (René López, 46’), Diego López (Jesús Miranda, 72’) y Paolo Yrizar (Christopher Trejo, 57’). DT: Mario García.