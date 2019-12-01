México gana oro y bronce por equipos mixtos en el Campeonato Panamericano de Tiro con Arco

México gana oro y bronce por equipos mixtos en el Campeonato Panamericano de Tiro con Arco
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Junio de 2026 a las 15:20:18
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Tlaxcala, Tlaxcala, 27 de junio de 2026.- Los arqueros mexicanos Alejandra Valencia y Matías Grande conquistaron la medalla de oro en la prueba de equipos mixtos de arco recurvo durante el Campeonato Panamericano de Tiro con Arco Tlaxcala 2026.

La dupla nacional se impuso 6-2 a los estadounidenses Brady Ellison y Jennifer Mucino en la gran final, disputada en el Centro Histórico de Tlaxcala, para quedarse con el primer lugar de la competencia.

Por otro lado, Maya Becerra y Sebastián García obtuvieron la medalla de bronce en la modalidad de equipos mixtos de arco compuesto, luego de vencer 160-158 a los colombianos Alejandra Usquiano y Pablo Gómez.

Con estos resultados, México incrementó su número de medallas en el certamen, luego de los metales obtenidos por equipos el pasado miércoles, además de asegurar las 12 plazas disponibles para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Asimismo, este domingo Ángela Ruiz, Matías Grande y Adriana Castillo disputarán las finales individuales en sus respectivas categorías.

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