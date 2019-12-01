Irlanda vence a Israel en partido con protestas y tensión por Gaza

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Septiembre de 2026 a las 18:00:41

Debrecen, Hungría, 28 de septiembre de 2026.- La selección de Irlanda derrotó 3-0 a Israel en un partido de la Nations League B lleno de tensión política relacionada con el conflicto en Gaza y por las protestas de algunos integrantes del equipo irlandés.

Antes del encuentro, los futbolistas irlandeses portaron brazaletes negros como homenaje a las personas fallecidas en Gaza y permanecieron con la cabeza inclinada durante el himno de Israel. Además, los capitanes de ambos equipos no realizaron el tradicional saludo de manos previo al inicio del partido.

Irlanda resolvió el encuentro durante los primeros 25 minutos, con goles de Troy Parrott, Adam Idah y Jack Moylan. La selección llegó al compromiso después de que la mayoría de su plantilla votara a favor de disputar el partido para evitar posibles sanciones deportivas.

La controversia también provocó la salida del arquero Gavin Bazunu de la concentración horas antes del encuentro, luego de que decidiera no participar. Ante su ausencia, el defensor Jimmy Dunne quedó como arquero suplente.

Por otro lado, el capital de la Selección de Israel, Manor Solomon, declaró ante la prensa que si decía lo que pensaba sobre Irlanda probablemente lo suspenderían "unos cuantos partidos".

“Tenemos un país diez veces mejor que el suyo, más fuerte. Estamos orgullosos de ser israelíes, orgullosos de nuestro país y de nuestros soldados”. expresó Solomon.

Irlanda e Israel volverán a enfrentarse el próximo domingo 4 de octubre en Serbia, en un encuentro que se disputará a puerta cerrada debido a motivos de seguridad.