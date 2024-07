El último baile dorado de Monse Zavala en Nacionales Conade

Morelia, Michoacán, 15 de julio de 2024.- Nacionales Conade 2024 fue el último baile (The Last Dance) en la que la b-girl michoacana, Monserrat Guadalupe Zavala Cahue, exhibió sus mejores pasos en la disciplina de breaking y lo hizo de la mejor manera al despedirse con una medalla de oro al derrotar a la quintanarroense Swami Mostalac Ritzzitello, en la gran final.

En tres años consecutivos de participación en la categoría Juvenil, Monse Zavala debutó al mismo tiempo que la disciplina lo hizo en el programa de competencias de la máxima fiesta del deporte amateur en nuestro país, con un saldo de cinco preseas: tres oros, una plata y un bronce.

"Me dejó madurez en el entendimiento de que la disciplina y la constancia si te lleva lejos, pero si dejas de lado la pasión, la satisfacción y el amor por lo que haces, se pierde el sentido. En estos tres años me sirvió de mucho Nacionales Conade, me di cuenta de todo ese sentir, por un momento dejé de pensar en el propósito de mi baile, pero lo recordé en esta última ocasión y no pienso en soltarlo. Espero que continúen abriéndose caminos para los bailarines", dijo muy entusiasmada.

Junto con el b-boy moreliano, Luis Ángel Díaz, ganaron dos medallas en la modalidad Juvenil Pareja Mixta; un oro en la edición 2022 en La Paz, Baja California Sur; y un bronce en Villahermosa, Tabasco 2023. Por su parte, de manera individual, Monse se colgó una plata (Villahermosa 2023) y dos oros (en La Paz 2022 y Campeche 2024).

Luego de su travesía por Nacionales Conade, la talentosa b-girl tiene lista su nueva página en su trayectoria deportiva, con una gira europea en la que contempla destacadas competencias como el Campamento Youth Is The Future Camp; Outbreak, IBE, World Battle, con sede en Alemania, Países Bajos, Suiza y Bélgica, a partir del 4 de agosto con regreso a la capital michoacana a principios de octubre.