Definida la primera semifinal del fútbol mexicano; América enfrentará a San Luis

Ciudad de México, 3 de diciembre del 2023.- A falta de conocer dos clasificados a las semifinales del Apertura 2023 de la Liga MX, que saldrán de los duelos Pumas-Chivas y Tigres-Puebla, quedó definida la primera semifinal del torneo mexicano, en la que se enfrentarán América vs Atlético de San Luis, tras superar sus cotejos de cuartos de final.

Las Águilas del América dejaron en el camino al Club León, tras derrotarlo 2-0 en la cancha del Estadio Azteca, para un marcador global de 4-2 que puso en la siguiente fase a los dirigidos por el entrenador brasileño, André Jardine.

Por su parte, Atlético de San Luis dio la campanada del torneo tras empatar 1-1 en el encuentro de vuelta de los cuartos de final ante Rayados de Monterrey, marcador que les dio un marcador global de 2-1 y se instalaron por primera vez en la corta historia de la franquicia en una semifinal del futbol mexicano.

Sin importar el resultado de los encuentros de este domingo, América y San Luis se verán las caras en las semifinales, por el boleto de acceso a la Gran Final del Apertura 2023, en un duelo sin precedentes en la historia de la Liga MX.

En tanto, la otra semifinal estará conformada por los ganadores de las series Pumas vs Chivas y Tigres vs Puebla, en lo que podría ser la reedición de la final del torneo anterior de Liga MX, en la que se enfrentaron Chivas vs Tigres y los regiomontanos resultaron campeones de la Primera División Mexicana.