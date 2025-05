EEUU quita visas a Gobernadora de Baja California Marina del Pilar y su esposo, en medio de sospechas

Mexicali, BC., a 11 de mayo de 2025.- La gobernadora del estado de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y su esposo, Carlos Torres Torres, han sido objeto de una polémica internacional tras la revocación de sus visas de turista por parte del gobierno de Estados Unidos.

La noticia fue confirmada por la propia mandataria a través de sus redes sociales, aunque evitó ofrecer detalles sobre los motivos detrás de la decisión de las autoridades estadounidenses. Por su parte, Carlos Torres declaró que su "conciencia está tranquila" y afirmó que ni él ni su esposa enfrentan procesos o investigaciones formales en México o en EE. UU.

Aunque no se ha emitido una explicación oficial, esta medida coincide con una reciente política del Departamento de Estado estadounidense, implementada en marzo de 2025, que busca limitar la entrada al país de funcionarios extranjeros que presuntamente faciliten la migración ilegal hacia territorio norteamericano. Esta restricción afecta a autoridades de aduanas, migración y otros funcionarios implicados en facilitar el tránsito irregular de personas hacia la frontera sur de EE. UU.

La controversia ha aumentado tras declaraciones de la periodista mexicana Elena Chávez, quien aseguró que Marina del Pilar habría sido incluida en una lista negra del gobierno estadounidense por presuntos vínculos con el narcotráfico, concretamente con "Los Rusos", una facción del Cártel de Sinaloa. No obstante, estas acusaciones no han sido confirmadas oficialmente, y la gobernadora no ha emitido declaraciones al respecto.

Mientras tanto, el caso sigue generando atención tanto en México como en Estados Unidos, ante la posibilidad de que este tipo de medidas se extiendan a otros funcionarios mexicanos de alto perfil en circunstancias similares.