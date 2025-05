Deja 4 lesionados accidente en la Pátzcuaro-Morelia

Lagunilla, Michoacán a 10 de mayo del 2025 -. La tarde de este sábado, se registró un trágico accidente sobre la carretera Pátzcuaro-Morelia, a la altura de Lagunillas, dejando un saldo de cuatro lesionados, entre ellos una menor de 4 años de edad.

El incidente ocurrió cuando el conductor de un vehículo compacto marca Nissan Sentra, modelo 2022, color rojo, perdió el control y terminó por impactarse contra un árbol ubicado en el camellón

Los lesionados fueron identificados como Marco Antonio P., de 24 años de edad, quien conducía el automóvil; Kelia Sarahi C., de 23 años; Herminia C., de 48 años; y Frida Victoria C., de 4 años, quienes fueron auxiliados por paramédicos y después trasladados al hospital Regional de Pátzcuaro para su atención médica.

Mientras tanto en el lugar de los hechos, personal de la Policía Municipal de Lagunillas y Guardia Nacional arribaron para realizar las actuaciones correspondientes como el retiro del vehículo que quedó siniestrado, el cual fue llevado con una grúa al corralón oficial.