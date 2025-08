Con un hombre menos, Correcaminos le saca la igualada al Atlético Morelia

Morelia, Michoacán, a 2 de agosto de 2025.- Correcaminos y Canarios dividieron puntos en el su primer encuentro del Torneo de Apertura 2025. Fue un agarrón bipolar, porque los goles fueron de polo a polo y de extremo a extremo en el tiempo de juego, en virtud de que los visitantes anotaron un gol de vestidor en el minuto 1 y los locales empataron 1 minuto (90+5’) antes del silbatazo final por la vía penal y con un hombre menos en la cancha por la expulsión de Juan Capeluto al 88’. Sí, los dirigidos por Gilberto Adame no supieron, no pudieron y no tuvieron los arrestos para evitar el 1-1 durante 7 minutos finales y con un hombre más en el terreno de juego. Mal acabó lo que empezó muy bien.

En Cuanto el nazareno Erick González Miranda sopló su silbato, el Atlético Morelia acometió con verticalidad saliendo desde su media cancha por la vía del zaguero Walter Ortega, quien metió balón al centro, donde Rubén del Campo prolongó a la media luna para José Flores, quien estaba de espaldas a la portería defendida por Rubén Castellasnos, pero el atacante canario prendió el esférico de media vuelta para ponerle número al casillero del cuadro visitante. Los aficionados todavía no tomaban sus asientos cuando los de la capital michoacana ya estaban 0-1 arriba en el marcador.

A partir de entonces los adversarios se enfrascaron en un jaloneo garrudo, principalmente en la media cancha, sin que ninguno de los dos lograra claro dominio. El balón iba de uno a otra posesión, pero las llegadas a las porterías no se daban con la claridad que se amerita para tener ventajas para disparar y anotar. El tiempo se fue lento, muy lento, más por esa lucha intensa, pero nada espectacular, que por un futbol del que provoca emociones a diestra y siniestra. Se acabó el primer tiempo y el segundo estaba por expirar, cuando Juan Capeluto se hizo expulsar al 88’ de tiempo corrido.

El silbante decretó 6 minutos de compensación (reposición, agregado o como le quieran llamar). Con 10 hombres en la cancha, Correcaminos sacó fuerzas de flaqueza, intentó hacer lo que no había podido lograr en 90, entrar hasta la cocina de la portería, fue así que, faltando un minuto de juego, al 90+1’, uno de sus atacantes entró al área con balón dominado, el defensor metió la mano y el árbitro decreto penal. Cobró el uruguayo Joel Martínez, mismo que minutos antes había desaprovechado una gran oportunidad de anotación, cobró fuerte a la derecha de Antonio Torres y la igualada se decretó como balde de agua fría para unos Canarios que no supieron defender su ventaja. Así sea.

CORRECAMINOS: Rubén Castellanos, Joaquín Pereyra, Juan Capeluto, Juan Martínez, Mario Sarmiento (Marco López, 63’), Daniel Cisneros, Gerardo Moreno (Jesús García, 63’), Emmanuel Hernández (Sergio Treviño, 63’), Joel Martínez, Jesús Salas (Jesús García, 63’) y Heber Velázquez (Joaquín Estopier, 46’). DT: Héctor Hugo Eugui.

ATLÉTICO MORELIA: Antonio Torres, Walter Ortega, José Galindo, Daniel Parra, Brayton Vázquez, Edgar Martínez (Uziel García, 79’), Brian Figueroa, Mauro Nambo (Omar Islas, 58’), Brandon Ochoa (Raúl Torres, 69’), Luis Sandoval (Arturo Palma, 69’) y José Flores. DT: Gilberto Adame.