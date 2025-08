Arbitra Katia Itzel es amenazada de muerte tras el partido de Monterrey vs Cincinnati, en la Leagues Cup

Ciudad de México, a 2 de agosto de 2025.- La arbitra mexicana Katia Itzel García denunció públicamente a través de su cuenta de Instagram, haber recibido amenazas de muerte tras el partido entre Monterrey y Cincinnati, correspondiente a la primera jornada de la Leagues Cup. El encuentro, disputado el jueves pasado, terminó con una victoria 3-2 para el equipo de la MLS.

Molestos por algunas decisiones arbitrales, varios aficionados de Rayados responsabilizaron a Katia Itzel por el resultado, y trasladaron su enojo a redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, la silbante compartió mensajes intimidantes en los que incluían amenazas a su familia.

Entre las frases que recibió se encuentran advertencias como “Te vas a morir… en México mandamos nosotros, así que no te escondas mucho” y “No hay fecha que no se cumpla ni palabra que no se haga”. Las amenazas provocaron indignación, aunque hasta ahora la organización de la Leagues Cup no ha emitido ningún pronunciamiento oficial.

Katia Itzel García cuenta con una trayectoria reconocida en la liga MX y ha dirigido también partidos internacionales. Este episodio se suma a otras polémicas fuera del campo durante el arranque del torneo como la suspensión del guardaespaldas de Lionel Messi tras un incidente con jugadores del Atlas.