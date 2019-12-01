Abandera Imcufide a equipo de natación rumbo al Campeonato Panamericano

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2026 a las 13:29:44

Morelia, Michoacán; 22 de octubre de 2026.- El gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide) abanderó a la delegación “Bicentenario” que participará en el Campeonato Panamericano de natación en aguas abiertas en Argentina.

Los abanderados recibieron el lábaro patrio de manos del director general del Imcufide, Pablo César Sánchez Silva, refrendando el apoyo a las y los nadadores que entrenan diariamente en la alberca Bicentenario, con el objetivo de impulsar su desarrollo y proyectar el nombre de Morelia en competencias nacionales e internacionales.

“Reconozco el esfuerzo por hacer brillar a nuestra ciudad y estado. Les deseo mucho éxito en su esfuerzo”, destacó el titular de Imcufide, Pablo César Sánchez Silva.

La ceremonia de abanderamiento se realizó en la Unidad Deportiva Morelos-Indeco, donde se dieron cita las y los atletas Gerardo Martínez Arroyo, Víctor Espinoza Sixtos, María Guadalupe López Gaitán, Cassandra Enríquez Chávez y Gabriela Díaz Castillo, siendo acompañados por su entrenadora Liliana Barrera Téllez.

El representativo moreliano buscará destacar en esta justa continental y avanzar en el proceso clasificatorio rumbo al Campeonato Mundial de la especialidad, programado para julio de 2027 en Hungría.

Con esta participación internacional, el Imcufide refrenda su compromiso con el impulso al deporte master, el acompañamiento a sus atletas y la promoción de Morelia como una ciudad que apuesta por la actividad física y el desarrollo deportivo.