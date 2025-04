SeCultura Morelia invita a “Espectáculo de Música Barroca” que se dará este fin de semana

Morelia, Michoacán, a 18 de abril de 2025.- El Gobierno de Morelia encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, por medio de su Secretaría de Cultura (SeCultura) invita a la ciudadanía en general, visitantes y turistas a disfrutar del Espectáculo de Música Barroca, este sábado 19 y domingo 20 de abril, en la Calzada Fray Antonio de San Miguel, a las 19:00 horas.

Esta actividad forma parte del programa artístico y cultural de las actividades impulsadas para esta Semana Santa, con el objetivo de ofrecer una cartelera de acceso libre y de calidad que acerquen el arte y la cultura a la ciudadanía.

La titular de la SeCultura, Fátima Chávez Alcaraz, detalló que el “Espectáculo de Música Barroca” estará a cargo del ensamble “El Sarão”, dirigido por el músico Jairo Ortiz, miembro de la Orquesta Sinfónica Nacional de México y director de la Orquesta Comunitaria de Los Pinos en CDMX, quien hizo equipo con reconocidos músicos, egresados en su mayoría de la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

El programa consiste en la interpretación de música barroca inspirada en la pasión, muerte y resurrección de Cristo, en medio de un espectáculo de luces y obras pictóricas de la época.

Se incluyen piezas como “Pavana del Re”, pieza anónima del siglo XVI; “Air on the G String de la Suite Orquestal No. 3” y “Jesús, Alegría de los Hombres de la Cantata BWV 147”, ambas de Johann Sebastian Bach; “Hornpipe de Música Acuática” de George Friedrich Handel; “Ave María” de Giulio Caccini; la “Suite Orquestal No. 2 en Si menor BWV 1067”, también de Johann Sebastian Bach; y “Stabat Mater Dolorosam” de Marc Antoine Charpentier.

Cabe resaltar que el ensamble “El Sarão” se especializa en la exploración musical e histórica de obras y compositores poco conocidos de los siglos XV al XVIII, maestros de capilla de la Nueva España y música barroca. Recurren a la práctica del canto polifónico, la improvisación, el uso de cuerdas de tripa y la afinación a 415hz.

Finalmente, Chávez Alcaraz recordó que en la Plaza de Armas también se tendrán más activaciones culturales los días 19 y 20 de abril, a las 17:00 horas, con las presentaciones del Ballet Folklórico de la Academia Andrines de Tamaulipas, Kúrpites Morelia y la Banda Flor Azul.