Festival Arte para Todxs, necesario para aprovechar territorios de la periferia: Doralí Abarca

Morelia, Michoacán, a 17 de noviembre de 2024.- El Festival Arte para Todxs es una propuesta muy necesaria, y no únicamente para la apropiación del espacio público, que es su misión principal, sino para fomentar la inclusión y aprovechar territorios de la periferia de la ciudad, donde normalmente no se da mucha importancia a las infancias a sus derechos.



Así lo considera la escritora Doralí Abarca Gutiérrez, encargada de impartir el taller Viaje al centro de las emociones: Explorando nuestros sentidos a través de la escritura creativa, el cuál tuvo lugar el pasado jueves en la Primaria Federal Benito Juárez, ubicada en la colonia Trincheras de Morelos, en el marco de la octava edición de, Festival Arte para Todxs.



Doralí Abarca, quien también es activista feminista, socialista y por los derechos de las infancias, considera que para repensar y reapropiarse del espacio público con fines educativos y culturales, se tiene que empezar por establecer que los espacios públicos no son nada sin el colectivo.



“Es un dar y dar, el espacio te da y el colectivo se apropia interviniendo en él. El espacio solo es un medio para el fin y hay que pensarlo de esa manera, que es nuestro espacio, independiente de que tengamos arquitecturas hostiles o que no nos representen a todxs, justamente ahí es donde se hace esta resistencia y este activismo”, declaró.



Respecto al taller que impartió, Doralí detalló que fue una actividad muy dinámica donde los niñxs tuvieron una experiencia corporal, aprendieron de su respiración y tuvieron un contexto imaginativo.



“A través de los ‘monstruitos', los niños depositaron la emoción. La narrativa es como un juego, es pura imaginación, que es lo que mueve y dirige a las infancias. A través de la imaginación podemos explorarnos”, añadió.



Finalmente, la escritora agradeció la invitación a la equipa que hace posible la octava edición del Festival Arte para Todxs y manifestó que le gustaría seguir participando, pues las infancias son realmente sorprendentes, concluyó.



El 8° Festival Arte para Todxs / Disidencias, Derechos Humanos es beneficiado del Programa de Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos (PROFEST 2024) de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.