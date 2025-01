En el CEART de Querétaro se rememora el Festival de Woodstock 1969

Querétaro, Querétaro, a 25 de enero de 2025.- En el Centro de las Artes de Querétaro (CEART) la secretaria de Cultura del estado, Ana Paola López Birlain, inauguró la exposición “Piece of my heart Woodstock: carteles de amor y paz”, como una forma de mantener vivo uno de los acontecimientos más icónicos del mundo: el Festival de Música y Arte Woodstock de 1969.



Se trata de rememorar un evento que no se puede separar de su contexto, elemento que construye la base de su relevancia, pues no fueron sólo tres simples días de música, sino que el festival quedó en la historia universal como un símbolo de amor y paz.



En medio del movimiento por los derechos civiles, Woodstock fue el punto de reunión para los jóvenes que vivían en el remolino de la posguerra, dejando un testimonio del legado musical donde la voz de justicia impregnó tanto que se conserva viva su llama hasta en tres generaciones después.



Durante la inauguración de la muestra la titular de la SECULT presentó tambien el catálogo de la Décimo Octava Bienal Internacional del Cartel en México, con la selección oficial de carteles que conformaron dicha edición, incluidos los de la muestra que estará abierta al público hasta el 28 de febrero próximo en el Coro Bajo del CEART, que se ubica en José María Arteaga, número 89, en el Centro Histórico de Querétaro; la entrada es libre.



El catálogo es un archivo único que reúne las obras más innovadoras y creativas de diseñadores de todo el mundo, una herramienta de inspiración y aprendizaje para futuras generaciones y un testimonio físico del impacto que la creatividad y el diseño gráfico tienen en la construcción de mensajes universales,