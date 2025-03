A vivir una aventura segura y emocionante en la tirolesa, invita el Zoológico de Morelia

Morelia, Michoacán, a 16 de marzo de 2025.- Para que cada recorrido en tirolesa sea tan seguro como emocionante, el Zoológico de Morelia cuida a detalle los aspectos esenciales de la seguridad en uno de los principales atractivos del parque.



El director del recinto faunístico, Julio César Medina Ávila manifestó que la seguridad de los usuarios de la tirolesa está garantizada, toda vez que Ecoturismo Morelia S. A. de C. V., es una de las empresas certificadas a nivel nacional en la construcción y capacitación de este tipo de atractivos.



Mencionó que tanto los equipos como el cable son monitoreados por la empresa periódicamente y que, incluso, se colocó un cable de acero de mayor resistencia para mayor durabilidad. Añadió, que los operadores de la tirolesa fueron capacitados por la empresa para seguir normas de seguridad cruciales que no son solo pautas, sino son los protectores invisibles que garantizan que la tirolesa sea segura.



Indicó que la tirolesa pasa por meticulosas evaluaciones de ingeniería, mismas que prueban cada parte, asegurando que las plataformas, los cables y los sistemas de freno sean lo suficientemente fuertes para soportar no solo el uso diario, sino también desafíos como los cambios climáticos.



Explicó que en los próximos días se espera la visita de personal de Protección Civil para una inspección de rutina, lo que dará mayor seguridad a la institución. Agregó, que en los dos años que tiene operando la tirolesa no se ha registrado ningún accidente, lo que habla de la capacitación y buen manejo de los operadores, así como del correcto mantenimiento del atractivo.



Medina Ávila invitó a turistas y visitantes del zoológico a disfrutar de la tirolesa en este fin de semana largo, al recordar que el costo por persona es de 100 pesos y opera de 10:00 a 17:00 horas.